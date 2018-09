Trovare lo sport adatto a te? A Vinci torna la 'Giornata dello Sport'

Domenica 9 settembre, a partire dalle 15 e fino alle 19, si svolgerà lungo viale Togliatti a Spicchio-Sovigliana la Giornata dello Sport. L'iniziativa, patrocinata dalla Regione Toscana e giunta alla quindicesima edizione, offre alle associazioni partecipanti, provenienti da molti comuni dell’Unione del Circondario Empolese Valdelsa, la possibilità di promuovere le diverse attività sportive con dimostrazioni da parte degli atleti. Tutte le associazioni sportive, dunque, avranno degli spazi dove rappresentare al meglio la propria disciplina.

Il protagonista sarà solo e soltanto lo sport. Grandi e piccini troveranno lungo la principale arteria urbana di Spicchio e Sovigliana gli sport più vari, anche quelli più di nicchia, che avranno lo stesso spazio degli sport più comuni, e potranno, in questo modo, provare gratuitamente il ciclismo, calcio, scherma, tennis, autodifesa, ginnastica artistica e acrobatica, pallacanestro, pallavolo, hockey su pattini, arti marziali, equitazione, danza, l’atletica o più semplicemente informarsi su come praticare l’attività subacquea e lo sci. Le novità di questo anno saranno le Associazioni Empoli Swarm Dodgeball, Atletica Vinci e Scuola di Sci Club Empoli.

“Lo sport è importante, non solo per il benessere fisico, ma anche per i valori che può veicolare - ha affermato nel corso della conferenza stampa di presentazione l’assessore allo Sport del Comune di Vinci, Sara Iallorenzi - Lo scopo della manifestazione è quello di dare ai ragazzi e agli adulti uno strumento per scegliere, provando, l’attività sportiva che più piace, o anche solo per favorirne la conoscenza o la pratica. Anche in questa edizione proponiamo delle novità proprio per arricchire e diversificare il più possibile l’offerta sportiva da presentare al pubblico partecipante. Il nostro obiettivo, infatti, è anche quello di implementare ogni anno l’offerta sportiva sul nostro territorio. Da anni, come amministrazione, siamo impegnati nella promozione dello sport e investiamo ingenti risorse per soddisfare le richieste di associazioni sportive e atleti di avere impianti migliori. Ricordiamo i lavori di riqualificazione delle palestre scolastiche che abbiamo portato avanti di recente e poi ovviamente il palasport costruito pochi anni fa”.

Domenica 9, dunque, viale Togliatti si trasformerà in un’area gioco dedicata al divertimento, con i bambini intenti a provare le diverse discipline. I genitori, a loro volta, avranno modo di informarsi presso gli stand delle varie associazioni sportive presenti.

“Settembre è il periodo ideale per una manifestazione di questo genere - hanno commentato i rappresentanti delle associazioni sportive - Quando i genitori devono decidere a quale sport iscrivere i propri figli. Da quando ognuna delle nostre associazioni ha aderito a questo evento, le iscrizioni sono fortemente aumentate e per questo ringraziamo il Comune di Vinci che da 15 anni porta avanti la Giornata dello Sport”.

Sicurezza

Per motivi di sicurezza, per il periodo di svolgimento della manifestazione, quindi dalle ore 15 alle 19, il sindaco ha emanato un'ordinanza che vieta la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine, previa mescita in bicchieri di plastica o carta, oltre che di superalcolici. I bar e i ristoranti potranno somministrarli solo durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, fermo restando il divieto di vendita da asporto.

Viabilità

Inoltre, nel giorno dell'evento ci saranno alcune modifiche alla viabilità: sul tratto di viale Togliatti che va dalla rotatoria all'altezza della Concessionaria Birindelli fino alla rotatoria in prossimità del Bar Leonardo sarà istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 10 alle 20.30 e il divieto di transito a partire dalle 14; divieto di transito con chiusura temporanea anche in via Marmugi, con accesso riservato solo per parcheggio e residenti; infine, divieto di sosta e ripristino del doppio senso di circolazione in via Caduti sul lavoro.

In caso di maltempo la Giornata dello Sport sarà rinviata a domenica 16 settembre, stessi orari. Un particolare ringraziamento va a tutte le associazioni che con il loro contributo rendono possibile la manifestazione e in particolare:

Asd Atletica Vinci

Asd Empoli Swarm Dodgeball

Sci Club Empoli - Sci

Centro Studi Discipline Orientali

Cheerleading Tigerz - Ginnastica-danza-acrobazie

Unione Ciclistica Empolese - Ciclismo

Judo Kodokan Empoli - Judo

Michele Bagagli - Autodifesa Wing Tsung

Moviment Of Children Onlus - Karate

As Hockey Empoli - Hockey su pattini

Società Saltavanti Empoli - Ginnastica

Ecole De Danse Zephir - Danza, Flamenco, Break-Dance,Hip Hop

Empoli Tennis School - Tennis

Volleybee - Pallavolo

Geas - Attività subacquea

Uisp Empoli

Veloclub Scuola Ciclismo Empoli - Ciclismo

Danz’art di Veruska Cocchini

Asd Empoli Scacchi

Scuola Ballo Mg Candela Empoli - Le Ballerine Volanti

Club Scherma Cambiano

Bunny Club - Ginnastica

Use Basket

Use Pallavolo

Asd Tennis Vinci

Le Scuderie di Bacco Asd

Giovani Calcio Vinci

Real Vinci Ssd

Unione Sportiva Limite Capraia Asd

Misericordia Sovigliana

Vab Vinci