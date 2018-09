Scuole d’infanzia, primarie e secondarie: i servizi di mensa e trasporto iniziano il 24 settembre

I servizi di refezione e trasporto scolastico per le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado inizieranno lunedì 24 settembre. Questo è quanto concordato dall'Assessore Rosanna Cardia, dagli Uffici comunali e dai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Pisa, al fine di coniugare le esigenze delle famiglie con alcune necessità organizzative evidenziate dai Dirigenti degli Istituti Comprensivi, soprattutto per la prima settimana di attività scolastica.

Per quanto riguarda invece i nidi d'infanzia, il servizio riprenderà il 10 settembre con la consueta festa di accoglienza dalle ore 9 alle ore 12.30, aperta a tutti i bambini e alle loro famiglie. È previsto un inserimento graduale e pertanto per la prima settimana (dall’11 al 14 settembre) l’orario del Nido sarà dalle ore 8.00 alle ore 12.00, senza il servizio pranzo, che invece inizierà a partire dal 17 settembre. Per i bambini che frequenteranno in orario prolungato, l’apertura del Nido fino al 12 ottobre sarà dalle ore 7.40 alle ore 15.30. Dal 15 ottobre il Nido riprenderà l’orario di apertura completo, ovvero dalle ore 7.40 alle ore 16.30.

Per i bambini che iniziano quest’anno a frequentare il Nido d’infanzia, la data di inizio dell’ambientamento verrà concordata con il personale educatore nel corso della prima riunione di accoglienza, fissata per il giorno 7 settembre alle ore 15.30 presso il Nido assegnato.

