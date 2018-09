Si addormenta all'area di servizio con la droga in auto, arrestato 33enne

Si è addormentato in auto all'area di servizio di Badia al Pino e si è risvegliato grazie alla polizia. Fin qui niente di speciale, se non fosse che il 33enne alla guida aveva con sé trenta grammi di marijuana ed è stato arrestato. L'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, era partito da Milano per andare al Sud e rifornirsi di droga ma, stanco del viaggio, si era fermato nell'Aretino. La polstrada lo ha perquisito e ha trovato la droga, inoltre una successiva perquisizione a Milano presso la sua abitazione ha permesso di ritrovare oltre due etti di marijuana e materiale per confezionale le dosi.

