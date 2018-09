Sicurezza, il sindaco: "Tolleranza zero per i delinquenti"

"Per i delinquenti non c’è posto nel territorio comunale di Sinalunga ed è per questo che occorre procedere con attività di tolleranza zero». A sottolinearlo il Sindaco Riccardo Agnoletti con riferimento all’arresto di due uomini, con l’accusa di spaccio e richiedenti asilo da parte delle forze dell’ordine. «Ringrazio le forze dell’ordine e il Prefetto – ha detto il Sindaco – per l’ottimo lavoro svolto. Posso annunciare che il provvedimento di richiesta di asilo è già stato revocato. La sinergia tra Amministrazione comunale, forze di polizia e prefettura proseguirà nell’ottica di garantire il massimo della sicurezza i nostri cittadini".

Fonte: Ufficio Stampa

