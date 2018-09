Uisp Empoli Valdelsa, 4 posti per il servizio civile

Anche quest'anno la Uisp Empoli Valdelsa ospiterà quattro volontari per il servizio civile. I ragazzi, di età compresa tra 18 e 28 anni, verranno inseriti in un progetto contro il bullismo dal titolo “Uno per tutti...tutti per uno”. Il bando per il servizio civile nazionale è stato pubblicato pochi giorni fa sul sito del Dipartimento per la gioventù e per il servizio civile.

Il progetto della Uisp si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del bullismo avvicinando i ragazzi e le ragazze di età compresa tra gli 11 e i 14 anni allo sport. Nelle scuole purtroppo

si verificano tutti i giorni episodi di conflitto tra giovani, spesso contrassegnati da veri e propri atti di bullismo senza che gli insegnanti riescano a intervenire. La UISP intende fare dello sport un mezzo privilegiato per combattere in bullismo durante l’orario scolastico: il progetto verrà

realizzato durante le lezioni di educazione fisica. L’analisi del fenomeno del bullismo partirà dall’osservazione durante giochi sportivi. I volontari in accordo con i professori e durante le lezioni proporranno giochi di movimento cooperativi per prevenire e contrastare il fenomeno del

bullismo, puntando su esperienze a sostegno del percorso evolutivo verso una migliore gestione dei comportamenti socio-affettivi.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 28 settembre prossimo. Le domande possono essere presentate attraverso queste modalità: consegnate a mano presso la sede territoriale di Arci Servizio Civile in via Magolo 29 a Empoli, a mezzo raccomnadata oppure con posta elettronica certificata all'indirizzo arciserviziocivile@postacert.it

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa

Tutte le notizie di Empolese Valdelsa