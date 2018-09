Urina nel parco: denunciato per atti osceni

È stato sorpreso ad urinare all’interno dei giardini pubblici di via Aleardi, alla presenza di alcuni minori che stavano giocando. Un cittadino ha segnalato la cosa ai carabinieri che lo hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico. A finire nei guai è O.J., un 32enne nigeriano.

Il parco era stato più volte sottoposto a controllo da parte dei carabinieri di Scandicci, poiché alcuni residenti avevano segnalato la presenza di un uomo che utilizzava quel luogo per espletare i propri bisogni fisiologici.

