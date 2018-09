Casa della Salute di Quarrata finalmente operativa

C’era una vasta rappresentanza di autorità ma anche tanta città di Quarrata questa mattina all’inaugurazione della Casa della Salute di Quarrata, nei locali di via Montalbano dove il nuovo presidio territoriale è attivo da ieri. A presentare gli ospiti durante la cerimonia, è stato il sindaco di Quarrata, Marco Mazzanti che ha tagliato il nastro insieme ai politici: con gli assessori regionali, Stefania Saccardi e Federica Fratoni, hanno partecipato anche alcuni consiglieri regionali. Per la AUSL Toscana Centro, erano presenti il direttore sanitario, Emanuele Gori e il responsabile dello staff della direzione generale, Valerio Mari.

All’inaugurazione c'erano anche il Prefetto di Pistoia, Emilia Zarrilli, la presidente della Società della Salute pistoiese, Anna Maria Celesti, il direttore del dipartimento rete sanitaria territoriale, Daniele Mannelli, il coordinatore sanitario Carmelo Cocivera, la coordinatrice infermieristica Paola Panichi, i medici di medicina generale e i pediatri che eserciteranno l’attività all’interno della struttura. Era presente tutto il personale, sanitario e del sociale, gli infermieri, gli operatori del front- office e di accoglienza.

“In Toscana – ha dichiarato l’assessore Saccardi - abbiamo questo modello, le Case della Salute, dove i cittadini sanno di poter trovare tutti quei servizi di cui hanno più frequentemente bisogno. Per questo invito i cittadini a prendere confidenza con questa Casa e a farla diventare il luogo della loro vita quotidiana, il primo punto a cui fare riferimento per i loro bisogni socio-sanitari”.

Il direttore sanitario della Ausl, Emanuele Gori ha sottolineato le prospettive di crescita della nuova Casa della Salute. “Contiamo di far crescere i servizi con il potenziamento dell’attività di cardiologia e di diagnostica ecografica di primo livello. In prospettiva puntiamo a portare qui anche la sede della guardia medica. In questa Casa della Salute i cittadini trovano già servizi specialistici importanti come l’oculistica, la ginecologia, l’urologia, la geriatria, la dermatologia con un’assistenza infermieristica che è sempre strettamente collegata alla medicina generale e quindi il Chronic Care Model e la sanità d’iniziativa”.

Sulla posizione strategica della struttura, si è soffermata, invece, la presidente della Società della Salute pistoiese, Anna Maria Celesti. "La casa della salute che inauguriamo oggi a Quarrata è un importante punto di riferimento per la prima assistenza territoriale – ha sottolineato nel suo intervento Anna Maria Celesti, presidente della Società della Salute Pistoiese - Un servizio essenziale per dare risposte appropriate e adeguate alle esigenze di salute dei cittadini, che nasce nel secondo Comune per numero di abitanti della Provincia di Pistoia, in una zona strategica perché intermedia fra i presidi ospedalieri di Prato e Pistoia. Questa struttura assolve ad una serie di compiti che non possono essere delegati ai pronto soccorso e agli ospedali – ha concluso Celesti -, grazie ad un team multidisciplinare composto da medici di medicina generale, medici specialisti e infermieri che, insieme a servizi sociali, è in grado di fornire ai cittadini percorsi assistenziali di grande qualità"

"Sono davvero orgoglioso di aver inaugurato oggi la Casa della Salute di Quarrata – ha commentato il sindaco - Una struttura nuova, bella, grande e luminosa, che accoglie servizi fondamentali per la vita di ciascuno di noi. Adesso la nostra città potrà contare su spazi e locali adeguati e per questo ringrazio la Regione Toscana, l'Azienda Sanitaria Locale, la Società della Salute Pistoiese, tutto il personale medico e non del distretto sanitario quarratino, gli artisti quarratini che hanno donato le loro opere d'arte per adornare la nuova struttura, e tutte le molte persone che, con il loro impegno, hanno reso possibile il raggiungimento di questo traguardo, così importante per la nostra città”.

Fonte: Asl Toscana Centro

