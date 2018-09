Festa di fine estate al Quartiere 5, ingredienti: buon vicinato e buoni rapporti

Gli abitanti fiorentini delle case popolari del Quartiere 5 hanno organizzato un'iniziativa per festeggiare la fine dell'estate. Il giorno 8 settembre dalle ore 19,00 è stata preparata una serata, dove gli ingredienti principali sono la condivisione, socialità e voglia di stare insieme per una giusta causa: il buon vicinato e buoni rapporti. Il menù della cena sociale sarà costituito dal contributo culinario dei partecipanti, dove ognuno porterà le specialità anche del proprio paese di origine. Sarà un momento di festa aperto a tutti gli inquilini delle Case Popolari e agli abitanti della zona.

'Le Autogestioni sono un'esperienza specifica della nostra area metropolitana' dice Laura Grandi, segretaria del Sunia di Firenze, 'attraverso le quali i residenti delle case popolari provvedono autonomamente alla gestione dei servizi, a mantenere il decoro nei palazzi e un tessuto sociale sano e democratico. E l'iniziativa di sabato 8 settembre è la chiara dimostrazione di come le case popolari nel territorio Fiorentino siano esempi positivi di socialità, grazie al contributo delle persone che ci abitano e interagiscono positivamente.

Di questi tempi, dove il senso civico e la coesione sociale sono a rischio, dobbiamo sostenere ed apprezzare queste esperienze delle Autogestioni fiorentine, che sono presidi di coesione sociale e di rispetto e cura del bene pubblico.

Non resta che vedersi a Firenze domani sabato 8 settembre, dalle ore 19.00, in via Carlo del Prete 45/47. E non venite a mani vuote portate qualcosa da mangiare cucinato da voi. Dopo mangiato ci sarà tanta musica e 'ballo libero' fino a tarda sera.’

