La Toscana presente a Terra Madre Salone del Gusto 2018. Tutti gli appuntamenti

Cresce l'attesa per l'edizione 2018 di Terra Madre Salone del Gusto. La manifestazione si svolgerà come di consueto a Torino dal 20 al 24 settembre e vedrà la partecipazione di una nutrita delegazione Toscana. Quest'anno la kermesse torna nella storica sede del Lingotto Fiere, dopo che nel 2016 la manifestazione era approdata nelle vie del centro di Torino riscuotendo grande successo per una manifestazione diffusa in tutta la città, e in particolare grande il successo riscontrato dal padiglione Toscana situato nella centralissima e suggestiva Piazza Castello.

Come ogni Salone, non mancheranno gli eventi sia all'interno della cornice del Lingotto sia in città tra Piazza Castello e la Nuvola Lavazza e il programma è già visionabile on line sul sito www.salonedelgusto.com ed è già possibile prenotarsi scegliendo tra le tante opzioni. Saranno cinque le aree tematiche di questa edizione #foodforchange dedicate a: Slow Meat, Slow Fish, Cibo e salute, Semi, Api e insetti.

La Toscana sarà presente con una nutrita squadra e ciascun componente porterà le proprie eccellenze. Tra i Comuni toscani presenti ricordiamo Montecatini, Chiusi e il Valdarno, con i quali sono state rinnovate le collaborazioni, così come Lucca, Firenze, Casentino e Monteregio.

Per il mondo del vino sarà presente l'Associazione “Vignaioli Montepulciano - #quelliveriditoscana” la cui collaborazione con Slow Food Toscana prosegue nel segno di una unità di intenti e condivisione dei principi.

Non mancherà l'apina StreetFoody di Resti Spa, veicolo speciale dedicato allo street food che sarà come negli anni passati animato dai Cuochi dell'Alleanza Toscana i quali prepareranno prelibatezze ad hoc per il Salone.

Saranno inoltre presenti i presidi: Fagiolo rosso di Lucca e il neonato presidio pomodoro canestrino di Lucca, la Tarese del Valdarno, la Bottarga di Orbetello e la Pesca Tradizionale della Laguna di Orbetello, il Mallegato, il prosciutto Bazzone della Garfagnana e della Valle del Serchio, il Pane di Patate della Garfagnana, Pecorino a latte crudo della Maremma, Prosciutto del Casentino, e il nuovo presidio dell'Olivo Quercetano.

Rinnovato anche il sodalizio con CoSviG, Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche, socio fondatore della Comunità del Cibo ad Energie Rinnovabili della Toscana, prima Comunità del Cibo al mondo composta da aziende del settore agroalimentare che realizza i propri prodotti utilizzando energie rinnovabili e materie prime locali.

Ricco il calendario di appuntamenti e incontri al padiglione Toscana.

La giornata di giovedì 20 settembre sarà dedicata ai territori, venerdì 21 alla biodiversità, sabato 22 alla tradizione e innovazione, domenica 23 all'educazione. Infine lunedì 24 settembre chiusura in bellezza con un resoconto delle giornate appena trascorse e la degustazione: “Vignaioli Montepulciano - #quelliveriditoscana: autoctoni e terroir in primo piano”.

Presenti anche i Mercati della Terra al padiglione 2, via dei Mercati, dove si potrà conoscere e acquistare prodotti freschi sia del Mercato di Montevarchi sia del Mercato di Montecatini.

Calendario appuntamenti padiglione Toscana Terra Madre Salone del Gusto 2018

Giovedì 20 settembre:

· 10.00 - 11.30: Conferenza stampa: La comunità Terra Madre Toscana al Salone del Gusto 2018

· 11.30 - 12.30: Energia Libera Tutti - Presentazione Docufilm a cura di COSVIG

· 13.00 - 14.30: Pane di Legno: Storie di Boschi e cibo sull’appennino toscano. A cura di Slow Food Montagna Pistoiese

· 14.30 - 16.00: Chiusi e gli Etruschi: olio e Chianina protagonisti di un territorio. A cura del Comune di Chiusi Montepulciano

· 16.00 - 17.30: Un territorio da scoprire in una Toscana schiva e inesplorata. A cura di COSVIG

· 17.30 - 19.00: Mensa e orti diffusi. La nostra educazione alimentare sul territorio. A cura del Comune di Terranuova Bracciolini

· 19.00 - 20.30: Chiusi Etrusca e Cristiana: storie di vino, birra e cereali. Acura del Comune di Chiusi Montepulciano

Per mangiari di strada, intervalli gustosi all'Apina StreetFoody con i cuochi dell'Alleanza Toscana:

· Pranzo: Daniele Fagiolini cuoco del ristorante le Colombaie (San Miniato, Pisa) prepara:

Supplì di fagiolo rosso di Lucca (presidio SF) con crema di pecorino a latte crudo di Maremma (presidio SF)

· Merenda: la condotta Slow Food di Firenze prepara:

panino con il lampredotto

· Cena: Tiziana Tacchi cuoca del ristorante Il Grillo è Buoncantore (Chiusi, Siena) prepara:

Pici al ragù di agnello pomarancino (presidio SF)

Venerdì 21 settembre:

· 10.00-11.30: Il Pomodoro Canestrino di Lucca Presidio Slow Food: salvare un prodotto, promuovere un territorio, valorizzare una filiera. A cura dei Comuni di Lucca, Capannori, Porcari

· 11.30-13.00: Bucine e Valdambra: olio e Tarese e un territorio che non ti aspetti. A cura del Comune di Bucine

· 13.00-14.30: Valdinievole ExtraSlow: Gli olii della Guida agli extravergini 2018 della Valdinievole in degustazione con il fagiolo di Sorana. A cura della Condotta Slow Food Valdinievole e Comune di Montecatini Terme

· 14.30-16.00: Pecorino a latte crudo della Montagna Pistoiese, presidio di montagna. A cura di UC della Montagna Pistoiese

· 16.00-17.30: Setteponti e Pratomagno: in cammino tra presidi e biodiversità. Lo Zolfino e l'Olio

· 17.30-19.00: Chiusi e gli Etruschi: Il Lago e il Brustico. A cura del Comune di Chiusi

· 19.00-20.00: La serricoltura geotermica: fra tradizione e innovazione per una produzione alimentare e agricola sostenibile efficiente. A cura di COSVIG

· 20.00-21.00: L‘antica “Vivinaia”, una delle zone di produzione vinicola più antiche della Toscana. A cura del Consorzio dei vini DOC Montecarlo

Per mangiari di strada, intervalli gustosi all'Apina StreetFoody con i cuochi dell'Alleanza Toscana:

· Pranzo: i cuochi di Pensachemensa di Terranuova Bracciolini

· Merenda: Massimo Rossi cuoco del ristorante il Belvedere (Monte San Savino, Arezzo) prepara: Panino con uovo strapazzato, patate e bocconcini di Chianina all'aglione (presidio SF)

· Cena: Sandro Frullani cuoco dell'Osteria la Ciottolona (Boccheggiano, nel comune di Montieri, Grosseto) prepara:

Coniglio disossato in porchetta con farcia di castagne e crèpes di farina di castagne con salumi e formaggi della CCER. Salumi con giardiniera

Sabato 22 settembre:

· 10.00-11.30: Il Marrone di Marradi: il frutto dell’albero del pane. A cura del comune di Marradi

· 11.30-13.00: Le Fornaci d’Impruneta: Dal peposo del Brunelleschi all’agricoltura di territorio. A cura del Comune di Impruneta

· 13.00-14.30: L’area umida del Padule di Fucecchio: storie di ambiente e di gastronomia. A cura della Condotta Slow Food Valdinievole, Centro di Documentazione del Padule di

Fucecchio e Comune di Montecatini Terme

· 14.30-16.00: Cavriglia: dai prodotti del territorio, energia, sport e salute. A cura del Comune di Cavriglia

· 16.00-17.30: La comunità del cibo a energie rinnovabili: un'esperienza che cresce senza dimenticare le proprie radici - i produttori raccontano i Presidi delle terre calde toscane tra geotermia e diversità. A cura di COSVIG / CCER

· 17.30-19.00: Dalla tradizione enogastronomica all'aia di Ramarella. A cura dei Comuni di Laterina e Pergine

· 19.00-20.30: Il tortello del Mugello: dalla povertà nasce un piccolo capolavoro. A cura della UC del Mugello e Condotta Slow Food del Mugello

Per mangiari di strada, intervalli gustosi all'Apina StreetFoody con i cuochi dell'Alleanza Toscana:

· Pranzo: Paolo Gori cuoco del ristorante Da Burde (Firenze) prepara:

il Peposo alla fornacina

· Merenda: i cuochi della coop Parco del Mulino (Livorno) preparano:

panino cacciuccato

· Cena: Cristiano Borchi cuoco della Locanda Antica Porta di Levante (Vicchio, Firenze) prepara: il Tortello del Mugello

Domenica 23 settembre:

· 10.00-11.30: Attività per i bambini a cura del gruppo educazione Slow Food Toscana

· 11.30-13.00: Mercato della terra, la tradizione e i granai della memoria. A cura del Comune di Montevarchi

· 13.00-14.30: L'esperienza dei viaggi didattici dell'Università di Pollenzo in Toscana e il progetto Gusto Pulito. A cura di COSVIG

· 14.30-16.00: Montecatini Terme: Storia di dolcezze e ospitalità. Le cialde di Montecatini e l’arte pasticcera all’Istituto Alberghiero di Montecatini. A cura di Cialde Bargilli, Istituto Alberghiero "F. Martini" di Montecatini e Comune di Montecatini Terme

· 16.00-17.30: Il pane dalla terra alla tavola: storie di grani antichi e pasta acida.

· 17.30-19-00: Dall’orto di Roberta all'educazione contro gli sprechi alimentari. A cura del Comune di Figline Valdarno e Incisa

· 19.00-20.00: Gli orti diffusi: storie di educazione e coesione sociale. A cura del Comune di San Giovanni Valdarno.

· 20.00-21.30: La filiera della castagna e delle farine nel territorio dell’Alta Maremma. A cura di COSVIG

Per mangiari di strada, intervalli gustosi all'Apina StreetFoody con i cuochi dell'Alleanza Toscana:

· Pranzo: Paolo Arnetoli cuoco della Gastronomia Chef (Montevarchi, Arezzo) prepara:

Rocchini di sedano al ragù e vegetariani

· Merenda: Tiziana Tacchi cuoca del ristorante Il Grillo è Buoncantore (Chiusi, Siena) prepara: Arrosticini Pomarancini (presidio SF)

· Cena: Stefano Sorci cuoco del ristorante L'Oste Dispensa (Grosseto) prepara:

Anguilla ai due modi

Lunedì 24 settembre:

· 10.00-11.30: VIATORIBUS: Toscana, le colline del vapore - presentazione della guida. A cura di COSVIG

· 11.30-13.00: Vignaioli Montepulciano - #quelliveriditoscana: autoctoni e terroir in primo piano. A cura dei Vignaioli di Montepulciano

· 13.00-14.30: Conferenza stampa di chiusura: La comunità Terra Madre Toscana a Terra Madre - Salone del Gusto 2018

Per mangiari di strada, intervalli gustosi all'Apina StreetFoody con i cuochi dell'Alleanza Toscana:

· Pranzo: Andrea Rustici cuoco del ristorante il Duchesco (Alberese, Grosseto) prepara:

Maremma burger

Fonte: Ufficio Stampa Slow Food Toscana

