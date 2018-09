PD Toscana, Valerio Fabiani presenta la sua candidatura a segretario

“Noi abbiamo bisogno di aprire una fase costituente della Sinistra toscana e italiana che argini e sfidi la destra ” ha detto Valerio Fabiani. “E' inaccettabile che una visione del mondo, una storia politica, rischino di sparire nella Toscana della Resistenza, di Sant'Anna di Stazzema, nella Toscana delle battaglie dei lavoratori. In questi anni non abbiamo saputo dotarci di un nostro pensiero in grado di leggere le nuove disuguaglianze, le nuove fratture e che si aprivano nella società. Abbiamo preso in prestito parole di altri, dandogli così un vantaggio competitivo. Siamo di fronte ad una sconfitta culturale che richiede un lavoro in profondità, un nuovo pensiero. Bisogna riconnettersi con il nostro popolo, perché siamo percepiti come distanti dalla vita delle persone. Dobbiamo chiedere scusa e ripartire. Serve, rispetto ai partiti padronali e leaderistici, un partito-comunità, che superi i vecchi staccati ed i vecchi recinti, un partito aperto alla società. Ricostruire un nuovo campo di centrosinistra largo e plurale. Questa è la scommessa. Livorno è stato il primo Comune in cui siamo caduti e sarà il primo Comune in cui dovremo rialzarci.