Pd Toscana, Gelli: "Non mi candido a segretario, appoggio la Bonafè"

L'ex deputato e vicepresidente della Regione Toscana Federico Gelli, ha deciso di ritirare oggi, 10 settembre, la sua candidatura per correre alla segreteria regionale del Pd Toscana, nell'ultimo giorno utile per presentare la richiesta. Federico Gelli ha oggi incontrato l'eurodeputata Bonafè e ha annunciato: "Ho deciso di dare il mio contributo a fianco di Simona Bonafè. In questi giorni ho raccolto moltissime sollecitazioni e appelli a candidarmi a segretario regionale e altrettanti a restare uniti e a non dividersi. Li raccolgo, tutti. Questa fase politica impone a tutti noi di farlo, di battersi insieme, con il cuore e con la testa, per difendere ciò che siamo stati capaci di costruire nella nostra Regione, nei decenni di governi di centrosinistra".

Dal canto suo, l'eurodeputata ringrazie Gelli: "L'unità e lo spirito di squadra hanno vinto, la decisione di Federico Gelli, dimostra che la nostra è una comunità che ha ben chiaro come il nemico da combattere stia fuori e non dentro il Pd. Forte anche del suo appoggio e del lavoro che faremo insieme, con la collaborazione di tutti, vivrò con ancor maggiore senso di responsabilità l'impegno nella corsa alla segreteria del Pd Toscana".

