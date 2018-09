Quasi 400 oggetti sequestrati dalla vendita abusiva

Raffica di sequestri da parte del reparto antidegrado della polizia municipale durante i controlli antiabusivismo effettuati, nel centro storico, tra sabato e domenica scorsi. Nelle mani degli agenti sono finiti, complessivamente, 381 articoli tra poster, bigiotteria varia, aste per selfie, foulard. I sequestrati sono scattati in piazza Duomo, via Ricasoli, via degli Avelli, lungarno Archibusieri, via Por Santa Maria, piazza Signoria e via dell’Ariento. Tra i venditori abusivi anche 26enne marocchino che, durante la fuga per sfuggire agli agenti, ha fatto cadere una turista in piazza Signoria. Il giovane è stato denunciato perché irregolare e sanzionato con un verbale da 5mila euro.

Gli agenti hanno sequestrato anche 29 borse contraffate delle marche più prestigiose: Chanel, Prada, Louis Vuitton e Gucci. Era da qualche tempo che gli uomini del reparto anticrimine stavano tenendo d’occhio un’auto sospettata di trasportare prodotti contraffatti ai venditori abusivi. Ieri pomeriggio sono quindi scattati i controlli: pattuglie del reparto antidegrado e dell’anticrimine sono state smistate nelle vie del centro storico con l’obbiettivo di individuare l’auto segnalata. Il veicolo è stato fermato alle 19 in via Vecchietti: alla guida c'era un cittadino senegalese sui 30anni regolarmente residente a Firenze. Nell'auto (risultata intestata ad una sua connazionale, residente nella provincia di Pisa) gli agenti hanno trovato le 29 borse contraffatte. Per il conducente è così scattata una denuncia per ricettazione di merce contraffatta oltre che per il trasporto.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

