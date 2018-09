Crisi dell'urbanistica e salvaguardia del territorio, Legambiente: "Dove va Bagno a Ripoli?"

Il Circolo Legambiente Bagno a Ripoli, in collaborazione con i gruppi consiliari comunali e con il patrocinio dell'amministrazione comunale, organizza l'iniziativa “Crisi dell'urbanistica e salvaguardia del territorio: dove va Bagno a Ripoli?”.

Si tratta di un incontro di approfondimento con i cittadini sulla revisione in corso degli strumenti urbanistici, che si svolgerà sotto forma di tavola rotonda, con il coordinamento di Pierfilippo Checchi, presso la Biblioteca Comunale, in via Belmonte 38, a Ponte a Niccheri (Bagno a Ripoli, Firenze), venerdì 14 settembre 2018, dalle 16.30.

Il primo intervento, sul tema “Gli obiettivi per il nuovo PS e PO proposti dalla Giunta”, sarà del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini.

Interverranno di seguito:

· Vezio De Lucia, urbanista: “La crisi dell'urbanistica e la sua emancipazione nella tutela del territorio”.

· Fausto Ferruzza, responsabile nazionale per il paesaggio di Legambiente: “Il piano paesaggistico della Toscana ed il suo ruolo di indirizzo per le revisioni degli strumenti urbanistici”.

· Giorgio Pizziolo, urbanista: “Bagno a Ripoli: una pianificazione evolutiva interrotta, contraddizioni e nuove esperienze sul territorio”.

· Beniamino Deidda, Direzione Nazionale Scuola Magistratura: “Dalla democrazia locale: ruolo e competenze del Consiglio Comunale nelle deliberazioni urbanistiche”.

· Gruppi consiliari, interventi.

· Eventuali integrazioni da parte del sindaco e degli altri relatori.

· Conclusioni.

Informazioni: Biblioteca Comunale, Via di Belmonte, 38, Antella – Bagno a Ripoli (FI), tel. 055/645879 – 645881, fax 055/644338, mail biblioteca@comune.bagno-a-ripoli.fi.it; sito internet http://biblioteca.comune.bagno-a-ripoli.fi.it; Call Center Linea Comune, tel. 055.055, lunedì-sabato, ore 8-20.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa

