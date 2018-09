Democrazia è: l’Alpaa Toscana alle Giornate del Lavoro della Cgil a Lecce

Alpaa Toscana sarà presente a Lecce alle giornate del lavoro della CGIL dal titolo “Democrazia è”. Un programma denso di appuntamenti ed incontri, dibattiti e seminari, che dimostra come la Cgil tutta sia nel panorama generale una grande organizzazione capace di creare aggregazione,di promuovere momenti di confronto e dibattito. Una risposta anche a chi pensa che oggi tutto debba consumarsi in rete, nei social, tweet, facebook… Con si uoi 110 la Cgil ha ovviamente preceduto tutto questo e ci sarà ancora quando altri strumenti di comunicazioni entreranno in scena.

In questi anni non facili, di crisi economiche e di rappresentanza, la Cgil ha continuato a fare la differenza con il suo carico di valori, con la sua storia, con l'attenzione costante alle persone, ai loro bisogni, individuali e collettivi, ai loro diritti.

L’Alpaa Toscana sarà a Lecce dal 13 al 16 di settembre per una full immersion con al centro il lavoro e i lavoratori, i loro diritti, unitamente alle grandi trasformazioni sociali ed economiche in corso. Nata recentemente nella nostra regione, ci sarà per portare il prprio contributo.

Il fatto che una grande organizzazione come la CGIL investa su nuove frontiere come quelle rappresentate dai piccoli agricoltori e dalle figure miste è un segnale molto positivo, dimostra coerenza con la propria storia, ma anche la ricerca di nuovi spazi di rappresentanza.

L'Alpaa Toscana svolgerà il suo primo congresso nel mese di ottobre.

ALPAA è l'Associazione sindacale di rappresentanza dei Lavoratori Produttori Agroalimentari e Ambientali, ossia delle cosiddette “figure miste” e dei piccoli produttori dei settori agricolo, alimentare e ambientale e della pesca.

Si tratta di particolari figure sociali, non assimilabili alle imprese agricole, giacché oltre a essere lavoratori subordinati, autonomi, pensionati o disoccupati, sono contestualmente proprietari o conducono in proprio piccoli appezzamenti di terreno svolgendo così piccole attività autonome in campo agricolo, della trasformazione dei prodotti agricoli, della silvicoltura, della cura dell'ambiente e della pesca.

ALPAA, federata alla Flai Cgil, è un'associazione libera, democratica, apartitica, aconfessionale, multietnica, laica e autonoma dai partiti e dai governi a ogni livello. Non ha scopo di lucro. E rappresentata su tutto il territorio nazionale.

ALPAA, in Europa, è componente effettivo dell'EFFAT (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions).

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Toscana