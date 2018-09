Lavoro a Pistoia, il Comune cerca due esperti tecnici categoria D

Il Comune di Pistoia ha pubblicato un avviso di mobilità fra enti della pubblica amministrazione comparto regioni-autonomie locali per assumere due esperti tecnici categoria D a tempo pieno e indeterminato. La domanda deve essere presentata entro il 20 settembre 2018 alle ore 13.

Tra i requisiti richiesti per poter partecipare alla selezione figurano il diploma di laurea in architettura o ingegneria per l'ambiente e il territorio o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale o ingegneria edile – architettura oppure diplomi di laurea, lauree specialistiche e magistrali equiparate per legge. Occorre anche essere in possesso della patente di guida categoria B.

Le domande possono essere inviate con consegna diretta al protocollo del Comune da lunedì a sabato dalle 9 alle 13; raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a servizio personale e politiche di inclusione sociale del Comune di Pistoia piazza Duomo 1 - 51100 (non fa fede la data del timbro postale, ma la data di arrivo all'ufficio protocollo del Comune); pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it. Saranno accolte solo le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata. Inoltre non saranno accettate domande inviate a indirizzi del Comune di Pistoia diversi dalla casella pec comune.pistoia@postacert.toscana.it .

I candidati dovranno avere i requisiti richiesti dal bando, presentare un curriculum vitae e verranno selezionati attraverso un colloquio. Data, ora e luogo del colloquio e l'elenco degli ammessi ed esclusi saranno resi noti sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.pistoia.it – sezione concorso.

Per ulteriori informazioni telefonare a PistoiaInforma all'800-012146 (email info@comune.pistoia.it) da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, sabato dalle 9 alle 13 oppure al servizio personale ai numeri 0573-371263, 371353 (email concorsi@comune.pistoia.it ) da lunedì a venerdì dalle 11 alle 13.

