Scuole a Figline e Incisa, istituti pronti: sopralluogo di Mugnai e Cardi

È quasi tempo di tornare sui banchi di scuola anche per gli studenti di Figline e Incisa. In attesa della prima campanella dell’anno scolastico 2018-19, che suonerà il 17 settembre per 2281 studenti (di cui 122 iscritti ai Nidi, 469 alla scuola dell’Infanzia, 986 alla Primaria e 704 alla Secondaria), sono in corso le ultime rifiniture dei lavori effettuati durante la pausa estiva in tutti gli edifici scolastici, dove nei giorni scorsi la Sindaca Giulia Mugnai e stamani l’assessore ai Lavori pubblici Caterina Cardi hanno effettuato dei sopralluoghi per verificarne lo stato di avanzamento.

LAVORI - Nel dettaglio, sono stati rimessi a nuovo i bagni della scuola Del Puglia, le aule della Cavicchi (41mila euro in totale), i giardini dei nidi Il trenino e Chicchirullò (25mila euro di interventi), la scuola La Massa (95mila euro di lavori di miglioramento statico e sismico, con interventi strutturali e sostituzione tetto), oltre a piccole e grandi manutenzioni (tra cui imbiancature, interventi su giochi e infissi, per un totale di circa 26mila euro) e all’acquisto di nuovi arredi scolastici (banchi, sedie, lavagne e altre attrezzature per un totale di 20mila euro). Un discorso (e uno stanziamento di risorse) a parte merita il progetto Dada (Didattica per gli Ambienti di Apprendimento) in partenza presso la scuola Da Vinci di Figline e per il quale l’Amministrazione ha deciso di stanziare 30mila euro.

Si tratta di una nuova metodologia di insegnamento, che modifica sia l’approccio educativo del docente che dello studente. Saranno infatti gli alunni a raggiungere una certa aula, dedicata all’insegnamento di una specifica disciplina e, pertanto, personalizzabile dall’uno o più docenti che la avranno in gestione. L’obiettivo è duplice: responsabilizzare gli studenti e fornire loro nuovi stimoli, partendo dalla riorganizzazione degli spazi e rendendo più fluida la classica impostazione delle lezioni frontali. Ad essere coinvolti da questa rivoluzione saranno tutti e 550 i ragazzi delle due sedi (la succursale del Matassino e la centrale di Figline) di questa scuola secondaria di primo grado.

PROGETTI - Oltre al progetto Dada della scuola Da Vinci, sono tanti i percorsi formativi che ripartiranno nelle scuole del territorio nel corso dell’anno scolastico.

Rientrano tra questi i percorsi improntati sulla memoria, sulle tematiche ambientali (raccolta differenziata e riciclo), sul teatro (che il Comune dedica alle scuole secondarie di secondo grado), sulla lettura (con eventi per grandi e piccini e incontri dedicati alle scuole nelle biblioteche comunali), sull’educazione stradale (con il supporto della Polizia municipale), sulla legalità e la lotta alle mafie, sul cyberbullismo (in partenza la 2° edizione di Happynet, per la promozione della cultura digitale, che quest’anno è patrocinato anche dall’Ordine dei Giornalisti della Toscana e supportato dalla partnership con RTV38). Novità di quest’anno è invece il progetto sullo spreco alimentare, che coinvolgerà non solo le scuole e le famiglie, ma anche i ristoratori locali e che troverà il suo momento clou in Autumnia 2018 (l’edizione di quest’anno, che coincide con il ventennale della manifestazione, sarà interamente dedicata a questo tema).

SERVIZI SCOLASTICI – Per quanto riguarda i servizi scolastici, con l’avvio del nuovo anno scolastico, ripartono anche il trasporto pubblico 420 iscritti al servizio), la mensa (circa 1600 iscritti) e il pre e post scuola (per consentire l’ingresso anticipato e l’uscita posticipata dei 241 studenti iscritti).

Il primo di questi servizi a partire, in concomitanza con l’apertura del nuovo anno scolastico (17 settembre) è il trasporto, che partirà però in forma ridotta secondo le modalità indicate telefonicamente a tutti i genitori degli studenti iscritti al servizio. Gli orari sono disponibili sul sito www.figlineincisainforma.it .

Sia il servizio mensa che il post scuola, invece, inizieranno dal 24 settembre, mentre il pre scuola sarà attivato già dal 18 settembre.

Si ricorda che, in seguito al cambio di gestore del servizio ristorazione (passato da Ladisa a Elior), tutti gli utenti sono chiamati a iscriversi entro il 16 settembre, attraverso la procedura online indicata al seguente link: http://bit.ly/NovitàMensa2018.

“La chiusura dell’anno scolastico e l’inizio di quello nuovo per noi rappresentano sempre un momento di autovalutazione, perché durante la pausa estiva abbiamo l’occasione di verificare lo stato di salute degli edifici senza intaccare le lezioni – hanno commentato l’assessore ai Lavori Pubblici, Caterina Cardi, e l’assessore Scuola e Istruzione, Ottavia Meazzini – e di decidere dove e quante risorse investire per la riqualificazione e la sicurezza degli spazi. I numeri e le cifre che puntualmente forniamo però, per quanto significative, non tengono conto dei lavori fatti in economia. Ci riferiamo agli interventi realizzati grazie alla manodopera delle nostre squadre comunali interne, che cogliamo l’occasione di ringraziare per l’impegno e per la presenza costante. Una nota di merito, inoltre, va all’Istituto Comprensivo di Figline e, in particolare, alla dirigente Bucciolini per aver voluto sperimentare il metodo Dada anche sul nostro territorio. Come dimostra la presenza di circa 90 docenti al seminario a tema organizzato ieri al Palazzo Pretorio di Figline, si tratta di un’innovazione che non lascia indifferenti i docenti, locali e non, e che siamo sicuri che saprà fare altrettanto anche negli studenti ai quali si rivolge, nell’ottica di stimolare il loro interesse e la loro curiosità”.

