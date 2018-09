Toscana Digitale, è il turno di Firenze

Toscana digitale, il tour in dieci tappe promosso dalla Regione assieme ad Anci e Cispel per fare il punto sulle innovazioni smart, raccogliere istanze e idee, condividere azioni e offrire spazi di confronto, si ferma venerdì 14 settembre a Firenze. L'appuntamento è dalle 9.30 alle 13.30 allo Spazio Impact Hub in via Panciatichi 16. E' il sesto incontro, dopo Lucca, Grosseto, Prato, Pistoia e Livorno.

Come nelle altre tappe i lavori saranno organizzati in gruppi di lavoro su quattro grandi temi strettamente legati all'agenda digitale: infrastrutture e piattaforme digitali, servizi on line e Open Toscana, ovvero il portale della Regione aperto alle altre pubbliche amministrazioni, smart cities, nuova comunicazione pubblica. Interverranno rappresentanti di Comuni, imprese e innovatori.

L'assessore alla presidenza Vittorio Bugli introdurrà la mattinata, seguito dall'intervento dell'assessore all'innovazione tecnologica e sistemi informativi del Comune di Firenze Lorenzo Perra.

Fonte: Regione Toscana

