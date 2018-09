Camminata ludico-motoria a Lamporecchio: ecco 'Passo dopo Passo'

Domenica 16 settembre 2018 si terrà a Lamporecchio, per il secondo anno consecutivo, “Passo dopo Passo - una comunità in movimento”, la camminata ludico-motoria che lo scorso anno ha visto la partecipazione di ben oltre 350 persone. Passo dopo Passo sarà anche quest’anno un’iniziativa non competitiva aperta a tutti, con due percorsi di diversa difficoltà e lunghezza (5 km e 13 km) adatta a tutti: sportivi, appassionati di trekking, famiglie e gruppi che vogliono stare insieme con l’occasione di una camminata, anche in compagnia dei propri amici a quattro zampe.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un gadget ricordo e durante il percorso saranno allestiti alcuni punti ristoro e, per chi vorrà, sarà a disposizione un rinfresco finale. Ci saranno anche premi per i gruppi più lontani e numerosi, realizzati in collaborazione con la sezione AVIS di Lamporecchio.

Nata dall’idea di alcuni giovani imprenditori, Passo dopo Passo è soprattutto un’iniziativa benefica resa possibile proprio grazie al sostegno di numerose aziende e al supporto organizzativo di tutte le associazioni del territorio: un numeroso comitato che ogni anno sceglie un preciso progetto a cui devolvere il ricavato: nel 2017 Passo dopo Passo ha sostenuto la realizzazione di un parco giochi in un paese terremotato delle Marche, Pieve Torina; per questa seconda edizione il ricavato sarà desti-nato all’acquisto di attrezzature sportive per la palestra della scuola media Francesco Berni di Lam-porecchio, riaperta dopo importanti lavori di adeguamento anti-sismico.

Di seguito il gruppo organizzatore: TMC, Stamp Foil, FM Plastic, Comune di Lamporecchio, P.a. Croce Verde Lamporecchio, Proloco Porciano, Gruppo Podistico Porciano, Proloco Amici di San Baronto, Circolo Tamburini di Cerbaia, Circolo di San Baronto, Circolo di Spicchio, Circolo di Por-ciano, Circolo di Lamporecchio, Avis Comunale Lamporecchio, “I Rivortosi”, Comunità Solidale Lamporecchio, Associazione culturale Orizzonti.

Informazioni utili

Partenza e arrivo: giardini pubblici di Lamporecchio, via Aldo Moro

Dalle ore 7.30 alle 8.30 ritrovo e iscrizioni

Ore 9 partenza camminata ludico-motoria con ristori lungo i percorsi

Contatti: 328 1391985 - 347 8156922 - 0573 856008 - turismo@comune.lamporecchio.pt.it

Info: http://www.visitlamporecchio.it/passo-dopo-passo-2018/ - Facebook: Passo dopo Passo

I percorsi

Percorso verde (5 km): partenza giardini pubblici via Aldo Moro (zona Coop) - via Aldo Moro -- via Nenni - via Martiri del Padule - piazza IV Novembre - via della Costituzione - ponte pedonale e Parco Storico I Giardinetti - villa Rospigliosi (fraz. Spicchio) - via Borghetto - Parco Storico I Giardinetti e ponte pedonale - pista ciclabile adiacente mura del parco storico Rospigliosi - incrocio via Giusti con via Firenze - via Leonardo da Vinci - arrivo giardini pubblici via Aldo Moro (zona Coop)

Percorso rosso (13 km): partenza giardini pubblici via Aldo Moro (zona Coop) - via Aldo Moro -- via Nenni - via Martiri del Padule - piazza IV Novembre - via della Costituzione - ponte pedonale e Parco Storico I Giardinetti - villa Rospigliosi (fraz. Spicchio), Vicolo dell’Ospedale, Via Spicchio, sentiero n. 20 fino a San Baronto, via Varazzano, via Pio La Torre, via della Chiesa, piazza Fra’ Giuseppino Giraldi, Via Giugnano, azienda agricola La Dispensa, sentiero fino a Via Casorelle, Via Spicchio, Vicolo dell’Ospedale, Via Borghetto, Parco Storico I Giardinetti e ponte pedonale, pista ciclabile adiacente mura del parco storico Rospigliosi - incrocio via Giusti con via Firenze - via Leo-nardo da Vinci - arrivo giardini pubblici via Aldo Moro (zona Coop).

Fonte: Ufficio Stampa

