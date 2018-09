Cinque giovani dell’Accademia di Belle Arti di Firenze espongono al Castello di Grotti

Cinque giovani pittori dell’Accademia di Belle Arti di Firenze interpretano il paesaggio ed espongono al Castello di Grotti a Siena in una suggestiva cornice impreziosita dai vini e dalla musica jazz. Domenica 16 settembre va in scena “Arte nel Calice”. Circa 80 le opere portate in mostra dai giovani artisti tra 20 e 30 anni studenti della scuola di pittura del professor Adriano Bimbi. Ad esporre saranno Gemma Mazzotti, Giuseppe Amorim Esposito, Luca Ceccherini, Angela D’Ospina e Francesco Pirazzi. Domenica 16 settembre è in programma la visita alla mostra e la degustazione di vini.

Info Arte nel Calice mira alla valorizzazione del vino e, al contempo, alla promozione dei giovani artisti in un connubio di eccellenze; è organizzata dalla Fondazione Vacchi insieme all’Unione Provinciale Agricoltori di Siena con il patrocinio della Regione Toscana e in collaborazione con Camera di Commercio di Siena, Siena Jazz, Accademia delle Belle Arti di Firenze, PiùDesign e M’Art.

Fonte: Ufficio stampa

