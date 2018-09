Pd toscano, sfida a due: chi preferite? Il sondaggio di gonews.it

Sfida a due nel Pd Toscana, chi preferite?

Per il sondaggio di questa settimana di gonews.it proponiamo ai nostri lettori un tema di forte attualità politica anche sul piano nazionale: le sorti del Partito Democratico. In Toscana si avvicinano le primarie per eleggere il segretario regionale del Pd e i 500 membri dell'assembla, che si terranno domenica 14 ottobre dalle 8 alle 20. C'è da prevedere che avverranno in un clima molto teso per il Pd nazionale che ha perso consensi nelle due tornate elettorali di quest'anno: le politiche e le amministrative. Una sfida per il prossimo segretario regionale del Pd toscano, che subentrerà a una reggenza a 5, dopo le dimissioni dell'ex segretario Dario Parrini, guidata da Marco Recati, poi decaduta a luglio.

Saranno Valerio Fabiani e Simona Bonafè a sfidarsi per la guida del partito toscano. Le candidature sono state accolte dalla Commissione del congresso regionale riunita il 10 settembre. Dal 15 al 26 settembre si svolgerà la fase di discussione e la votazione riservata invece agli iscritti nei circoli del Pd.

Lo scorso 8 settembre Valerio Fabiani, referente regionale della corrente di Andrea Orlando, ha presentato a Livorno la sua candidatura per il Congresso Regionale del Partito Democratico. Ma soprattutto ha illustrato i temi che reputa fondamentali per ricostruire e rilanciare il PD. Fabiani chiede che il confronto sia sui contenuti, sulla linea politica, tra chi chiede di voltare pagina e chi invece rappresenta la continuità con l'attuale classe dirigente. Il titolo scelto è chiaro: “Ripartiamo dalla Toscana. Un'altra idea di Partito".

Simona Bonafè, europarlamentare e renziana, ha affidato alla rete l'annuncio della sua candidatura lo scorso 7 settembre. Nella nota si legge: "Noi abbiamo un’altra visione del paese. Siamo per lo sviluppo sostenibile, non per la decrescita. Siamo per l'economia circolare, non per l'ideologia. Siamo per il lavoro, non per i sussidi. Siamo per l'innovazione, non per il passato. Siamo per i vaccini, non per gli apprendisti stregoni. Siamo per l'Europa solidale, non per i muri. E pensiamo che la vita umana valga più di un sondaggio: non prendiamo in ostaggio gli immigrati sulle navi."

Il 10 settembre scorso, l'ex deputato Federico Gelli ha ritirato la sua candidatura e ha dichiarato che appoggerà la Bonafè.

Ed ecco il turno dei nostri lettori per dire la loro:

Sfida a due nel Pd Toscano, chi preferite?

