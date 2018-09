Donazioni di organi, cena con Stefania Saccardi per la sensibilizzazione

Le testimonianze dei pazienti trapiantati che hanno ricevuto in dono un organo saranno al centro della cena “Trapianto, un percorso condiviso”, in programma giovedì 20 settembre alle 20.30 alla sala parrocchiale della chiesa della Pentecoste a Bagno a Ripoli (via delle Arti, 1). Un momento di confronto e riflessione per sensibilizzare la cittadinanza su un tema delicato come la donazione degli organi, organizzato dalla struttura donazioni e trapianti dell'Azienda Usl Toscana Centro, dalla Conferenza dei sindaci dell'Area fiorentina sud est, con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli e la collaborazione dell'associazione Giostra della Stella – Palio delle Contrade di Bagno a Ripoli.

All'iniziativa saranno presenti tra gli altri l'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, in veste anche di presidente della Conferenza dei sindaci della zona fiorentina sud est, il direttore della struttura donazioni e trapianti dell'Asl Toscana Centro Alessandro Pacini, operatori sanitari e associazioni.

Contributo cena: 15 euro. Per prenotazioni fino ad esaurimento posti: gestionepercorso.trapianti@uslcentro.toscana.it. Tel: 055.6937332 – 055. 6939250.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Bagno a Ripoli