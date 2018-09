Fotografia, mostra sulla Prima Guerra Mondiale al Festival della Robotica

In programma fino al 3 ottobre, inserita come evento ufficiale all’interno della sezione fotografica del Festival Internazionale della Robotica, in anteprima per la Toscana alle Officine Garibaldi, apre il 29 settembre (con inaugurazione alle ore 10.00) la mostra “Una guerra epocale. 1914 – 1918: Il primo conflitto mondiale”. Co-prodotta da EFF&CI – Facciamo Cose e Alessandro Luigi Perna nel 2014 in occasione del centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, curata da Alessandro Luigi Perna e inserita nell’innovativo progetto History & Photography – La Storia raccontata dalla Fotografia (www.history-and-photography.com), l’esposizione si compone di circa 70 riproduzioni digitali di stampe d’epoca, negativi e lastre in vetro provenienti da alcuni dei più importanti archivi fotografici storici internazionali pubblici e privati - in particolare inglesi, tedeschi e americani.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa