Multiservice, annunciato il licenziamento di tutti i dipendenti: sciopero e presidio

Domani mercoledì 19 settembre i lavoratori della filiale fiorentina della Multiservice faranno sciopero dalle 10 alle 14: nell’occasione, dalle 11 alle 13 è previsto un presidio in piazza Duomo a Firenze sotto la sede della Regione, in concomitanza dell'incontro istituzionale sulla vertenza.

La società in questione, fa sapere la Fiom Cgil Firenze, ha comunicato il licenziamento di tutti i dipendenti dal 1° dicembre prossimo. Tali licenziamenti sono stati motivati come conseguenza del trasferimento dell'attività di verifica degli impianti termici dal Comune di Firenze, ente presso il quale operano in appalto, alla Regione Toscana, e quindi tutti e 15 i lavoratori saranno licenziati senza possibilità di reimpiego in altre attività all'interno della società.

Nonostante le rassicurazioni ricevute in passato in maniera informale dagli enti interessati circa il mantenimento e la prosecuzione dell'occupazione, a fine novembre tutti i lavoratori saranno licenziati con conseguente depauperamento della professionalità di persone che da 15 anni operano in questo servizio.

