'Buongiorno Italia', torna per la terza edizione la fiera italiana a Mosca

La 3° edizione della Fiera “Buongiorno Italia” , che ha sede in Mosca, è in fervente attività per essere allestita nella prima decade di dicembre.

Un vivo apprezzamento, evidenzia il management di Prima strada, per il Bando, decreto dir. 12057/2018, emesso dalla Regione Toscana in favore delle Micro e PMI in forma singola e associata, Reti di Impresa, Consorzi costituiti o da costituire, liberi professionisti per investire in promozione, innovazione Internazionale, e partecipazione a Fiere e Saloni Internazionali nei Paesi esterni all’EU con contributi a fondo perduto fino al 50%.

Il Coordinamento condotto da Prima strada è sinonimo di successo di partecipazione delle Aziende Italiane che presentano il meglio e le eccellenze del Turismo, Artigianato, Agroalimentare e Gastronomia , Moda e Sport, Termalismo, capaci di raccogliere nuovi Clienti del mercato della Federazione Russa.

BUONGIORNO ITALIA gode del patrocinio dell’Enit, della Duma di Mosca, del Governo di Mosca, e una particolare attenzione viene dedicata alla Comunicazione a alle Relazioni dai Media tradizionali ai più moderni Social della Federazione Russa.

Decisamente utile il sostegno, previsto nel bando, alle Aziende Toscane per partecipare al centro d’incontro tra Russia e Italia offerto dalla Fiera Buongiorno Italia, nella splendida location, il Maneggio di Mosca, di fronte al famoso complesso del Cremlino.

