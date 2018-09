Iter mentis, i prossimi corsi open day a Fucecchio

A partire da lunedì 24/09 si terranno a Palazzo Della Volta (locali superiori, v.s.Giorgio 2 - Fucecchio) le serate di presentazione dei seguenti nuovi corsi:

EDUCAZIONE E CULTURA FINANZIARIA

Dopo il successo delle prime edizioni, torna il corso di cultura finanziaria. L'obiettivo del corso, tenuto da professionisti del settore economico-finanziario, è quello di cercare di rendere le persone più informate e quindi più consapevoli nel prendere decisioni giuste, compiendo meno errori possibili.Gli argomenti trattati riguarderanno il risparmio, i finanziamenti, i mutui, gli investimenti, le assicurazioni, la previdenza integrativa, la pianificazione finanziaria, la gestione del budget familiare ed altro. Presentazione gratuita con prenotazione obbligatoria in programma per lunedi 24/09

CORSO DI DANZE OTTOCENTESCHE

Chassé Croisé, Corso di Danze Ottocentesche a Fucecchio (in collaborazione con la Compagnia della Bizzarria D'Amore) Come provare la magia delle danze ottocentesche: semplici coreografie, musica coinvolgente e possibilità di rivivere, come nei film, emozioni straordinarie in palazzi storici. Sarà possibile imparare balli spettacolari quali valzer, marce, quadriglie e contraddanze..CON LEZIONE GRATUITA DI PROVA E PRESENTAZIONE MARTEDI 25 ! Ancora possibile prenotare la propria presenza!

DELITTI A FUCECCHIO: PRESENTAZIONE CORSO SCRITTURA CREATIVA

Giovedi 27 settembre alle ore 21,00 presso il Palazzo Della Volta, Fucecchio, presentazione del nuovo corso di scrittura creativa (condotto da Andrea Marchetti) sul tema del 'giallo' e con soggetti legati alla città di Fucecchio. Tutti i dettagli circa il corso saranno forniti durante la presentazione. La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione ai nostri recapiti.

E' ancora quindi possibile pre-iscriversi entro il 30/09 ai seguenti corsi

NUOVO CORSO DI TEATRO

IL GESTO, LA VOCE, I COLORI: nuovo corso di espressione teatrale .Il corso, condotto dall'attore Andrea Giuntini, è rivolto a persone di tutte le fasce d'età che per curiosità, interesse o per migliorare le proprie capacità espressive desiderano intraprendere un percorso teatrale partendo dalle nozioni base per giungere a sperimentare momenti scenici in veste di protagonisti.

ARTE IN NATURA:CORSI DI PITTURA AD ACQUERELLO

Due nuovi corsi di pittura ad acquerello (a cura di Alessandro Sacchetti) l corsi si sviluppano in un ciclo di otto lezioni settimanali (7 in sede e 1 uscita sul campo) dove vengono introdotti/approfonditi gli argomenti principali sulla base dell'acquerello.I corsi sono rivolti a principianti (corso base) e ad esperti (corso avanzato)

STORIA DELL'ARTE: ICONOGRAFIA E CRITICA

Torna il corso di storia dell'arte, questa volta dedicato al tema "Iconografia e Critica. Alcuni casi emblematici." Il nuovo corso, a cura e condotto da Mirco Bagnesi, verte sulla visione, lo studio e il commento di alcune opere d'arte e di generi meritevoli di un'analisi approfondita. Per l'occasione non mancheranno uscite didattiche al Museo civico per ammirare e conoscere nel dettaglio alcune delle più importanti opere qui conservate.

IMPROVVISAZIONE...E OTTAVA RIMA

Menar disturna in canti e versi in rima ..OVVERO COME SI IMPROVVISA E SI CANTA IN OTTAVA RIMA SECONDO LA TRADIZIONE POPOLARE TOSCANA .Tecnica e pratica della poesia estemporanea nell'arte del contrasto ! In collaborazione con il maestro Marzio Matteoli..e voi che aspettate a lanciarvi..tra le rime? Il corso si terrà ogni martedì, contattare la segreteria per le iscrizioni.

ARMONICO & FRAGRANTE: AVVICINAMENTO ALLA DEGUSTAZIONE

Come entrare in modo semplice nel complesso mondo dei vini. Iter Mentis in collaborazione con il Sommelier Fabio Catellani, organizza un nuovo corso di avvicinamento alla degustazione. Il prossimo corso si terrà a partire dal mese di ottobre presso Palazzo Della Volta, locali inferiori, Via di San Giorgio 2 a Fucecchio. Adesioni entro la fine di settembre.

TECNICHE DI MEMORIA E LETTURA VELOCE

comunichiamo che giovedi 11/10 si terrà la presentazione gratuita dei nuovi corsi sulle tecniche di memoria e di lettura veloce in collaborazione con Francesco Fisoni. E' già possibile preiscrivere la propria partecipazione.

INFORMATICA E GRAFICA

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi in collaborazione con Nkey tra cui: imparare a conoscere il PC (per principianti e post-principianti), excel (base e avanzato), photoshop per principianti,corso base di web design, corsi per ECDL.

NUOVI CORSI PER BAMBINI

Aperte le adesioni ai nuovi corsi per bambini (inglese cucina disegno e pittura..in collaborazione con Nkey e Ludoteca Birimbao). Contattateci per saperne di piu!

NEXT STOP--SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO

La proposta è aperta a tutti coloro che vogliono o necessitano di migliorare la conoscenza dellelingue inglese e francese: studenti delle scuole superiori e universitari, lavoratori, professionisti, imprenditori ma anche semplici appassionati. Grazie all’iscrizione al soggiorno-studio con Iter Mentis sarà possibile avere un orientamento sulla scelta del corso più appropriato nel Paese di preferenza, e tutte le informazioni più idonee per trascorrere il proprio tempo in maniera costruttiva e senza complicazioni. E' possibile concordare un appuntamento gratuito informativo contattando la segreteria.

ASSISTENZA SCOLASTICA

Ricordiamo che il nostro staff docenti è disponibile per incontri di supporto allo studio e assistenza scolastica, per tutte le materie, a Fucecchio e nel comprensorio (comuni limitrofi) Per maggiori informazioni contattare la segreteria.

Per informazioni e adesioni a tutte le iniziative: www.itermentis.it tel.3281289087 info@itermentis.it

Fonte: Iter Mentis

