Il primo robot pianta, l'esoscheletro XoSoft e l'avatar Ego sbarcano a Pisa

Pisa apre le porte a Genova e ai ricercatori dell’IIT-Istituto Italiano di Tecnologia che saranno presenti al Festival internazionale della Robotica dal 27 settembre al 3 ottobre con numerosi interventi su intelligenza artificiale, robotica per la riabilitazione, robot per l’emergenza e collaborazione uomo-robot. Alcune tecnologie robotiche saranno in mostra alla Stazione Leopolda: il primo robot pianta al mondo, il Plantoide, l’esoscheletro soffice XoSoft sottoforma di pantalone sensorizzato, entrambi supportati dalla commissione europea, e il robot EGO, un avatar robotico semi-antropomorfo comandato a distanza, realizzato da IIT e dal Centro Enrico Piaggio dell’Università di Pisa. Tra i relatori della manifestazione i ricercatori di IIT: Arash Ajoudani, che parlerà di robot collaborativi; Antonio Bicchi, interverrà in più occasioni sulla robotica del futuro, in particolare nel campo delle cyber protesi, quali la mano SoftPro, di cui ne racconterà le caratteristiche anche Manuel Catalano; Barbara Caputo, parlerà del progetto finanziato dall’European Research Council (ERC) in cui sta sviluppando l’intelligenza dei robot sfruttando l’uso di internet; Lorenzo De Michieli, presenterà i risultati raggiunti nell’ambito delle tecnologie per la robotica riabilitativa con INAIL; e Nikolaos Tsagarakis, che parlerà dei robot per il supporto dell’uomo in situazioni di emergenza.

L’esoscheletro XoSoft e il robot pianta Plantoide saranno in mostra alla Stazione Leopolda durante l’intera manifestazione, presentati dai ricercatori del Center for Micro-BioRobotics di IIT a Pontedera, tra cui Barbara Mazzolai, coordinatrice del Centro IIT, e Lucia Beccai, ricercatrice senior di IIT. L’esoscheletro XoSoft è una tecnologia che i ricercatori stanno realizzando all’interno dell’omonimo progetto finanziato dalla Commissione Europea e coordinato da IIT, con l’obiettivo di ottenere un sistema robotico vestibile, in grado di assistere persone con disabilità motorie lievi o moderate degli arti inferiori, dovute a patologie legate all’invecchiamento, condizioni congenite o croniche o a infortuni.

Il Plantoide è il primo robot pianta al mondo che replica le caratteristiche meccaniche e chimiche di una radice. È costituito da un apice radicale munito di sensori, che permettono al robot di riconoscere le sostanze presenti nell’ambiente, come acqua, sali o inquinanti disciolte nel suolo.

Ecco il calendario degli incontri con IIT:

29 settembre 2018, dalle 15.00 alle 19.00, Conferenza Co-Bots per l’Industria 4.0 – e oltre, Stazione Leopolda. Intervento di Arash Ajoudani, responsabile della linea di ricerca Human-Robot Interfaces and Physical Interaction di IIT, riguardo i robot collaboratori, i cosidetti cobots, ideati per aiutare l’uomo in ambito lavorativo, migliorandone gli aspetti di produttività ed ergonomicità .

29 settembre dalle ore 19.00, Officine Garibaldi: Le macchine giocano a scacchi e battono gli umani. Ma si divertono? Dibattito con Barbara Caputo, responsabile del laboratorio Vandal dell’IIT, e Antonio Bicchi, ricercatore senior di IIT e Professore al Centro di Ricerca “Enrico Piaggio” dell’Università di Pisa. Caputo e Bicchi sono titolari di progetti sulla robotica finanziati dal prestigioso Consiglio Europeo delle Ricerche (ERC-European Research Council). Moderazione del giornalista Federico Pedrocchi, Radio 24 e Intelligenza Artificiale, su Amazon Audible.

29 settembre 2018 17.00 – 21.00 - Polo Carmignani, Piazza dei cavalieri. Conferenza Cyber-Prosthetics. Parlano Manuel Catalano, ricercatore IIT, e Antonio Bicchi, responsabile del laboratorio di Soft Robotics for Human Cooperation and Rehabilitation di IIT e Professore al Centro di Ricerca E. Piaggio dell’Università di Pisa. Durante l’incontro saranno mostrati i più recenti risultati della mano artificiale Soft-Pro, ideata per essere robusta, leggera e versatile, e per incontrare le esigenze dei pazienti con amputazioni. Lo sviluppo della mano robotica è supportato dalla commissione europea nell’ambito dell’omonimo progetto coordinato da IIT.

30 settembre 2018 9.00 – 13.30 Stazione Leopolda. Conferenza Be the Bot. Intervengono Manuel Catalano, ricercatore IIT, e Nikolaos Tsagarakis, responsabile del laboratorio Humanoids & Human Centered Mechatronics di IIT, sull’importanza del controllo a distanza dei robot, soprattutto in caso di emergenza, per aiutare o sostituire l’uomo in operazioni pericolose. Sarà presente il robot Ego, un avatar robotico semi-antropomorfo, sviluppato da IIT e Università di Pisa.

Lunedì 1 ottobre 2018, 11:30 – 13:30, Tenso-Struttura presso gli Arsenali Repubblicani. Dibattito pubblico sull’impatto della robotica per la riabilitazione e l’assistenza nella società – Conduce: Daniel Della Seta, giornalista RAI. Intervento di Lorenzo De Michieli, responsabile del laboratorio Rehab Technologies di IIT, il laboratorio congiunto nato nel dicembre 2013 dalla collaborazione tra l’Inail e l’IIT, da cui è originata di recente la mano protesica poliarticolata Hannes.

Il Festival Internazionale della Robotica, in programma a Pisa dal 27 settembre al 3 ottobre 2018, è organizzato da Fondazione Arpa, con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna, Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, Centro di Ricerca “E.Piaggio” dell’Università di Pisa, Centro di Eccellenza Endocas dell’Università di Pisa, Irccs Fondazione Stella Maris, Camera di Commercio e Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.

Per seguire il Festival: www.festivalinternazionaledellarobotica.it, Facebook e Instagram.

Fonte: Ufficio Stampa

