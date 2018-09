Rally di Casciana Terme e Memorial Nicola Sardelli, il programma dell'edizione 2018

Ancora un week end di motori a Casciana Terme, ma questa volta si parla di quattro ruote e di tradizione con il 36°Rally di Casciana Terme, in calendario per il 22 e 23 settembre. Invariato il percorso rispetto all'edizione 2017, ma con una nuova regia: la Laserprom 015 che eredita dalla Scuderia Balestrero l'organizzazione della competizione con l'intento di elevare la competizione a livello nazionale. L'evento è patrocinato e sostenuto dall'Amministrazione comunale secondo le formule ormai collaudate per accogliere gli eventi di questa portata, in sinergia cioè con le strutture ricettive e gli operatori economici del territorio, per far si che l'evento assuma anche un ruolo di ambasciatore del territorio.

Due le prove speciali, da ripetere tre volte: saranno la “Chianni” di Km. 5,600 e la “Gulfi” di Km. 7,00. I chilometri totali del percorso saranno 152,510, con 37,800 di distanza competitiva. La grande novità è l'inserimento dello shakedown, il test con le vetture da gara, in programma sabato 22 settembre dalle ore 16,00 alle 19,00 sulla prima parte della prova speciale di Chianni, mentre i riordinamenti avranno luogo a Peccioli, nella zona vicina al parco Assistenza.

Si registra già un bel risultato: sono infatti 89 gli equipaggi iscritti alla gara. Si calcola quindi che la competizione porterà tra organizzatori, accompagnatori e appassionati un notevole indotto di presenze sul territorio La partenza della gara è fissata alle 10,31 di domenica 23 settembre a La Capannina di Cevoli - piazzale del supermercato Conad, e l’arrivo alle 18,07 a Casciana Terme in P.zza Garibaldi.

Sarà destinato al vincitore di Gruppo N, il Memorial Nicola Sardelli, istituito in ricordo del compianto pilota di Forcoli scomparso prematuramente due anni fa, un grande interprete a livello nazionale delle vetture “derivate di serie”.

“I motori rappresentano una tradizione a Casciana Terme e appuntamenti come il Rally sono importanti anche in un ottica di promozione turistica” commenta il vicesindaco con delega allo sport Mattia Citi ”anche quest'anno è considerevole l'indotto e la ricaduta economica determinata dallo svolgimento di eventi sportivi legati a questo settore. Nel dare il benvenuto alla Laserprom 015 come nuova organizzatrice non possiamo non ringraziare, per il lavoro portato avanti negli anni, la scuderia Balestrero e soprattutto gli amici della Pegaso Corse di Casciana Terme sempre pronti ad affiancare l'organizzazione di eventi motoristici così importanti. Il Rally di Casciana Terme oggi alla sua 36' edizione rappresenta un riferimento centrale nel calendario toscano e siamo felici di accogliere i partecipanti sulle nostre strade. Buon divertimento a tutti i partecipanti e agli appassionati, e ancora buon lavoro alla Laserprom 015.

“Abbiamo rilevato questa gara, tra le più celebri in Toscana, con grande entusiasmo e voglia di farla tornare in una collocazione importante, come ha avuto in un passato non troppo lontano” commenta il responsabile dell'organizzazione Gianni Lazzeri della Laserprom 015 ” Abbiamo lavorato con impegno e soddisfazione insieme alle istituzioni, ed anche la Società delle terme si é dimostrata assai interessata alla manifestazione. Abbiamo cercato di coinvolgere quanto più possibile il territorio, gli operatori economici e turistici, crediamo vi siano forti basi per fare un lavoro importante per gli anni a venire. Siamo soddisfatti della risposta data dai piloti, certamente tutto questo sarà la base di partenza per programmare le prossime edizioni, tutti insieme. Grazie davvero a Casciana Terme, a tutto il territorio, agli amministratori ed a tutti i cittadini per il grande sostegno che ci hanno assicurato, speriamo di ripagare tutto questo con una manifestazione che si riveli di alto profilo".

