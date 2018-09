Abc Castelfiorentino, ultima giornata del girone di Coppa: arriverà il Galli

Domenica ultima giornata del girone di Coppa: arriverà il Galli.

Ultima e decisiva sfida del girone eliminatorio di Coppa Toscana-Trofeo “A. Piperno” per l’Abc Castelfiorentino che domenica tornerà di nuovo al PalaBetti dove attenderà il Galli per difendere il primo posto del girone E e staccare così il pass per i quarti.

I ragazzi di Paolo Betti infatti, dopo le vittorie su Costone Siena e Fides Montevarchi, si trovano imbattuti alla guida del girone e una vittoria domenica permettere di conquistare il passaggio del turno e approdare così ai quarti di finale ad eliminazione diretta che andranno in scena nel prossimo fine settimana.

Palla a due ore 18, arbitri Magazzini di Firenze e Natucci di Lucca.

Fonte: Abc Castelfiorentino

