Consorzi bonifica e difesa suolo: consultazioni in commissione

Giornata di consultazioni per la commissione Territorio e Ambiente, presieduta da Stefano Baccelli (Pd), che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 settembre, ha svolto una serie di incontri sulla proposta di legge n. 286 di iniziativa della Giunta regionale (presidente Rossi e assessore Fratoni).

Il provvedimento modifica la normativa sui consorzi di bonifica e sulla difesa del suolo, quindi le leggi regionali 79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - modifiche alla l.r.69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. n.34/1994) e 80/2015 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

Molti i soggetti che hanno partecipato alle consultazioni: organizzazioni sindacali, ordini professionali, Anbi (associazione nazionale delle bonifiche e delle irrigazioni) toscana, autorità di Bacino, autorità Idrica toscana, associazioni ambientaliste e delle categorie economiche, organizzazioni agricole, associazioni cooperative e Anci (associazione nazionale comuni italiani). Un concentrato di voci che nella sostanza, come sottolineato dal presidente della commissione Baccelli: “ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo sull’impianto della legge, pur rilevando una serie di valutazioni e richieste di modifica, che verranno vagliate da un gruppo tecnico di lavoro, all’interno della stessa commissione Ambiente, e quindi eventualmente elaborate come proposte emendative”.

Tra gli input emersi ricordiamo in particolare la salvaguardia dell’autonomia dei consorzi; la distinzione di ruoli tra chi gestisce e chi controlla; la particolare attenzione ad altre funzioni come l’irrigazione, soprattutto per migliorare la gestione dell’acqua; la salvaguardia del patrimonio umano e delle professionalità in campo.

“Grazie del contributo e dell’interessante dibattito”, ha concluso Baccelli, che ha invitato i presenti a inviare anche osservazioni scritte, per aiutare il lavoro della commissione.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

