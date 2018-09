Il M5S: "Due milioni e mezzo ai Ccn grazie a nostra iniziativa"

Più soldi per i Centri commerciali naturali: alla richiesta avanzata dal consigliere regionale del Movimento 5 stelle Irene Galletti sono seguiti i fatti. “Siamo convinti – spiega Galletti – che i centri commerciali naturali rappresentino un importante tassello del tessuto urbano. Sono parte profonda della nostra società, luoghi d’incontro e tradizione che meritano di essere promossi e sostenuti”. Lo scorso anno il M5S aveva infatti presentato una mozione indirizzata proprio a reperire fondi per la riqualificazione dei Ccn toscani. “L’atto – ricorda l’esponente 5 stelle – fu accolto dalla Regione che tramite apposito bando ha indirizzato due milioni e mezzo di euro a commercianti e artigiani. Le piccole e medie imprese hanno bisogno di tutto il sostengo che le istituzioni sono in grado di assicurare. La lotta con i grandi centri commerciali non ha fatto altro che impoverire lo storico cuore commerciale delle nostre cittadine. Una deriva che non vogliamo e che non possiamo permetterci”.

Fonte: M5S - Regione Toscana

