Servizio civile in Ant, a Firenze disponibili 4 posti

Se hai tra i 18 e i 29 anni non compiuti e vuoi metterti alla prova con entusiasmo, puoi partecipare al Bando 2018 del Servizio Civile e scegliere di prestare un anno di servizio nella sede ANT di Firenze dove sono disponibili 4 posti. La domanda, compilata in ogni sua parte, datata, firmata e corredata dei necessari allegati, deve pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del 28 settembre 2018 (non fa fede il timbro postale) a Arci Servizio Civile Nazionale, via dei Monti di Pietralata 16 - 00157 Roma (RM) – Indirizzo PEC: arciserviziocivile@postecert.it. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 055 5000210 o consultare il sito internet http://ant.it/cosa-facciamo/formazione/servizio-civile-tirocinio/.

La struttura sanitaria nella regione Toscana è composta da 10 medici, 6 infermieri e 4 psicologi.

Per informazioni è possibile contattare il numero 055 5000210 oppure consultare il sito www.ant.it/toscana nella sezione iniziative in corso.

Fonte: Fondazione ANT

Tutte le notizie di Firenze