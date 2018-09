La squadra femminile di calcio del Russell-Newton alle finali nazionali a Senigallia

A Senigallia dal 25 al 29 settembre 2018 si terrà il torneo per le finali nazionali di calcio a 11 femminile, dove parteciperà la squadra dell’Istituto Russell-Newton di Scandicci che si è qualificata prima alla manifestazione regionale dei Campionati Studenteschi per l’anno scolastico 2017-2018.

Le Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di Calcio a 11 sono promosse dal MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in collaborazione con il Coni e la Federazione Italiana Gioco Calcio e sono riservate esclusivamente agli studenti delle scuole secondarie di II grado. Ogni regione sarà rappresentata da una squadra: nel caso della Toscana, sarà la squadra di calcio a 11 femminile del Russell-Newton.

Le studentesse che parteciperanno al torneo finale provengono da classi diverse dell’Istituto e tutte hanno aderito volontariamente alla partecipazione dei Campionati Studenteschi. La loro età varia dai 15 ai 17 anni e nessuna di loro pratica il calcio come sport agonistico. Inizialmente hanno deciso di mettersi in gioco nella pratica di uno sport, come il calcio a 11, in cui non avevano grande esperienza.

Nei cinque giorni della manifestazione a Senigallia vivranno un’esperienza importante, consapevoli di quanto sia fondamentale l’organizzazione e il coordinamento tra di loro per raggiungere obiettivi comuni, e allo stesso tempo vivere insieme affrontando gioie e delusioni di questa prova. Saranno cinque giorni intensi sia da un punto di vista fisico che emotivo.

Fonte: Ufficio Stampa

