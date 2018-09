Migranti e casa, Elisa Montemagni: "Il Pd non si smentisce, quando penseranno agli italiani?

“Tanto per cambiare-afferma seccamente Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-il Pd non si smentisce ed invece di pensare a risolvere le tante problematiche dei nostri corregionali, rinnova, senza colpo ferire, una convenzione in essere dal 2014 che prevede un accordo fra Asl e Regione allo scopo di trovare immobili da mettere a disposizione degli immigrati.” “Dopo quattro anni, dunque-prosegue il Consigliere-la Sinistra non cambia musica, ma anzi ribadisce il suo colpevole disinteresse verso le svariate problematiche che, quotidianamente, assillano i toscani.” “Tra l’altro-precisa l’esponente leghista-le criticità abitative sono presenti in gran numero nella nostra regione, vista pure la penuria di case popolari.” “Ma nei confronti degli immigrati-sottolinea Montemagni-ci s’ingegna col massimo impegno e magari, finirà, che alcuni immobili dell’Asl verranno destinati non certamente a chi è nato e cresciuto sul nostro territorio.””Insomma-conclude Elisa Montemagni-la Lega è costantemente determinata a supportare i cittadini toscani, mentre un Pd sempre più privo di buonsenso appare sordo agli appelli dei nostri concittadini, focalizzando, viceversa, la sua attenzione sui presunti profughi; fortunatamente, il 2020 si avvicina ad ampie falcate….”

Fonte: Consiglio Regionale Toscana

Tutte le notizie di Toscana