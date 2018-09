429, sopralluogo a Madonna della Tosse con Ceccarelli e Annunziati

Proseguono i lavori per il completamento della nuova Sr429 in Valdelsa. L'assessore regionale alle Infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, il commissario regionale per la realizzazione della variante Alessandro Annunziati ed i sindaci dei Comuni interessati effetueranno un sopralluogo ai cantieri attivi dopodomani, martedì prossimo, 25 settembre, per verificare il rispetto del cronoprogramma e l'andamento dei lavori. Il ritrovo è fissato presso il cantiere di via San Miniatese, in località Madonna della Tosse, alle ore 11.30.

La stampa è invitata a partecipare.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Castelfiorentino