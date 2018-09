Finti tecnici del gas a Firenze, i residenti chiamano i carabinieri e la truffa salta

Hanno tentato di truffare una 82enne spacciandosi come tecnici del gas ma i carabinieri di Firenze Peretola e del Cio 6° Battaglione Toscana sono riusciti a denunciarli. Parliamo di un tunisino 41enne, F.F. le iniziali, e un 31enne italiano, A.O., che sono stati beccati mentre facevano finta di controllare il contatore in un condominio di via Monteverdi. La segnalazione è arrivata tramite una telefonata dei residenti del condominio. Il bersaglio era l'anziana che avrebbero potuto raggirare con qualche scusa, portandole via tutti i suoi beni, come già avvenuto in passato da parte di altri malviventi.

