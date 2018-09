Ampliamento cava Eurit di Porto Azzurro, oggi incontro con i sindacati

Autorizzazione all'ampliamento della cava Eurit all'Isola d'Elba. Incontro oggi a Firenze, presso la presidenza della Regione a Palazzo Strozzi Sacrati, tra Gianfranco Simoncini consigliere del presidente Enrico Rossi per le tematiche del lavoro, alcuni tecnici regionali e i rappresentanti della Fillea-Cgil della provincia di Livorno per valutare l'andamento dell'iter.

L'incontro, come ha spiegato Simonicini, era stato richiesto dalle organizzazioni sindacali dopo l'assemblea che le stesse avevano avuto lo scorso 2 agosto per fare il punto sul percorso di autorizzazione della variante richiesta e sulle conseguenze di tipo occupazionale che potrebbero derivare dalla mancata autorizzazione.

Durante l'incontro Simoncini ed i tecnici regionali che si occupano della procedura di VIA hanno fornito alcune informazioni circa l'iter in corso spiegando che è in corso l'acquisizione di tutti i pareri in vista dello svolgimento della conferenza dei servizi. Simoncini ha infine ribadito la grande attenzione da parte della Regione relativamente alle problematiche ambientali e occupazionali e assicurato la volontà di chiudere il procedimento entro i tempi più rapidi possibili.

Fonte: Regione Toscana

