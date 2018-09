Coppa: Abc-Altopascio per i quarti di finale

Pubblicato il calendario definitivo dei quattro accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Toscana “Trofeo A. Piperno” che andranno in scena nel fine settimana e che, per le quattro vincitrici, metteranno in palio il pass per la Final Four in programma nei giorni 5/6 gennaio 2019.

L’Abc Castelfiorentino di coach Paolo Betti, prima cassificata del girone E, affronterà la prima classificata del girone D, ovvero il Nuovo Basket Altopascio che ha avuto la meglio su una delle favorite, il Cmb Lucca.

La partita, ad eliminazione diretta, si giocherà domenica alle ore 18 di nuovo al PalaBetti in quanto da regolamento si seguirà il ranking della passata stagione per stabilire la squadra che giocherà in casa.

Le altre tre gare dei quarti di finale saranno le seguenti:

SBA AREZZO – MELORIA BASKET 2000 (domenica ore 18.15)

PINO DRAGONS FIRENZE – PALL. AGLIANA 2000 (domenica ore 18.00)

VALDISIEVE – PIELLE LIVORNO (sabato ore 18.30)

