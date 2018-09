Palio di Fucecchio a 10, sei d'accordo con le squalifiche? Il sondaggio di gonews.it

Palio di Fucecchio 2019 a 10 contrade, sei d'accordo con le squalifiche?

Un nuovo sondaggio è stato aperto quest'oggi sulle pagine di gonews.it. Dopo aver affrontato il tema 'politico' delle Primarie Pd in Toscana per il nuovo segretario, quest'oggi torniamo nel comprensorio del cuoio. È di questo sabato la notizia dell'arrivo delle sanzioni e delle squalifiche comminate dal collegio dei probiviri del Palio di Fucecchio. Due contrade, Cappiano e Porta Bernarda, sono state squalificate, mentre Borgonovo, Porta Raimonda, Ferruzza e Botteghe hanno avuto dall'ammonizione alle sanzioni economiche. Il Palio 2019 avrà quindi due scuderie in meno, un equilibrio differente per la gara e anche due tifoserie che non saranno alla Buca ad osservare le prodezze dei cavalli. Chiediamo agli appassionati di Palio e ai simpatizzanti se sono d'accordo con la squalifica, il provvedimento più pesante che si potesse prendere. Ricordiamo che alcuni contradaioli di Porta Bernarda si sono resi protagonisti della rissa con la rivale Porta Raimonda, mentre invece Cappiano si è resa colpevole di aver fermato, tramite il suo fantino Luigi 'Trecciolino' Bruschelli, il cavallo della rivale Ferruzza. Si può votare fino a lunedì 1 ottobre alle ore 13.