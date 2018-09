Toscana Aeroporti, Legnaioli (Lega): "Urge tavolo di lavoro azienda-lavoratori"

"Un tavolo di lavoro per capire la politica di Toscana Aeroporti S.p.A circa il mantenimento dei livelli occupazionali, salariali e, più in generale, riguardo le condizioni contrattuali che in futuro potrebbero regolare i rapporti con i lavoratori. In tal senso-afferma l'Onorevole Donatella Legnaioli della Lega- ho presentato un'interrogazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti. Non possiamo accettare che Toscana Aeroporti, dopo aver già presentato ai sindacati dei lavoratori un progetto di cessione ed esternalizzazione di una parte importante delle lavorazioni, svolte negli scali di Pisa e Firenze, annunci anche la disdetta dei contratti integrativi e degli accordi sindacali interni a 880 lavoratori dell'azienda. Una decisione che lascia perplessi visto che oltre alla parte salariale dei predetti dipendenti, si andranno ad intaccare alcuni aspetti normativi che regolano i rapporti di lavoro all’interno della società. Per questo chiedo al Governo un tavolo di confronto tra azienda e lavoratori, anche alla presenza della Commissione permanente".

Onorevole Donatella Legnaioli

