Violenza sessuale a Firenze, i commenti politici. Salvini: "Castrazione chimica"

Ecco i commenti della politica a seguito dell'episodio di violenza sessuale avvenuto a Firenze, dove una ragazza è stata picchiata e violentata in strada.

Il Ministro Salvini: "Castrazione chimica"

"Una studentessa 21enne originaria della Mongolia è stata violentata a Firenze. La polizia ha fermato un 25enne rumeno, senza fissa dimora e con precedenti. Le bestie che stuprano meritano pene esemplari e, come in altri Paesi europei, la sperimentazione della castrazione chimica". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Il M5S Toscana: "Sicurezza deve essere tema cardine"

Il Movimento 5 stelle Toscana esprime solidarietà e vicinanza alla studentessa ventunenne aggredita questa notte in via Varlungo, vicino al viadotto Marco Polo.

“La sicurezza – spiegano i consiglieri Giacomo Giannarelli, Irene Galletti, Gabriele Bianchi e Andrea Quartini – dev’essere un tema cardine dell’azione politica. I cittadini hanno il diritto di poter circolare in città anche nelle ore notturne (l’aggressione, secondo quanto riportato sulla stampa, è avvenuta poco dopo la mezzanotte)”. Poi l’appello: “Chiediamo al ministro degli Interni, Matteo Salvini, un intervento tempestivo. La nostra regione ha enormi lacune da colmare. Le politiche portate avanti dal Pd hanno fatto danni su danni. Ora è necessario unire le forze e invertire questa tendenza”.

La tragica aggressione ai danni della ragazza di origine asiatica avvenuta tra Coverciano e Albereta arriva a stretto giro di vite rispetto alla notizia legata al crescente numero di arresti e denunce per reati mafiosi avvenuti in Toscana. “Ne emerge - concludono dal gruppo consiliare del Movimento - un quadro desolante che deve essere affrontato con fermezza e rapidità”.

Nardella: "Vicini alla vittima"

"Siamo vicini alla vittima della violenza sessuale avvenuta la scorsa notte a Firenze. Alla giovane, che ha scelto la nostra città per studiare, vanno la massima solidarietà e la volontà di aiutarla nei modi e nei tempi che saranno possibili. Ringrazio la polizia di Stato e la procura per la rapidità con cui hanno individuato e fermato il presunto colpevole Ora ci aspettiamo la massima severità perché paghi per quello che ha fatto fino in fondo. Firenze, ancora una volta, dice basta alla violenza sulle donne".

Stella (FI): "Tra stupri e scippi Firenze è ormai fuori controllo"

"Una studentessa di 21 anni è stata picchiata e stuprata in strada in zona Varlungo, un'anziana è stata scippata in centro e cadendo ha riportato una frattura. Spacciatori operano indisturbati in tutti i quartieri della città. A Firenze la situazione sul fronte degrado e sicurezza è ormai fuori controllo, e non da ora. Il territorio va presidiato in maniera capillare giorno e notte: che fine ha fatto il vigile di quartiere annunciato dal sindaco?". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, coordinatore fiorentino di Forza Italia.

"Noi - ricorda Stella - abbiamo predisposto un vademecum con i punti ineludibili per affrontare seriamente il problema. Le forze dell'ordine stanno svolgendo un lavoro eccellente e fanno quello che possono, ma è chiaro che servono aumenti di organico e incentivi economici, riconoscendo al comparto le necessarie dotazioni finanziarie utili a garantire livelli di sicurezza adeguati alle esigenze dei cittadini e alle crescenti situazioni di criminalità che si verificano quotidianamente. Urge un aumento degli stanziamenti di bilancio regionale da destinare alla lotta contro l'insicurezza".

"Vanno prese misure effettive anti degrado - chiede Stella -. Il Comune deve organizzare corsi di autodifesa gratuiti per le donne e vanno aumentati i fondi per l'illuminazione delle strade e per gli impianti di videosorveglianza. Non dimentichiamo che i reati a Firenze e in Toscana, come è stato ricordato in apertura dell'anno giudiziario 2018, sono aumentati in maniera grave ed esponenziale: alla politica spetta il compito di dare risposte celeri ed efficaci".

Donzelli (FdI): "Amministrazione e PD corresponsabili"

L'amministrazione comunale di Firenze, il sindaco Dario Nardella e il Pd sono politicamente corresponsabili dell'episodio di violenza avvenuto stanotte: da troppi anni tollera in modo inaccettabile le occupazioni abusive". E' quanto afferma il parlamentare di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.

"Come temevamo l'uomo arrestato dalle forze dell'ordine viveva infatti in uno stabile abbandonato nelle vicinanze del luogo dell'aggressione", aggiunge. "Complimenti alle forze dell'ordine per aver assicurato questo criminale alla giustizia: ora deve essere giudicato rapidamente e marcire in galera. Firenze non può essere ridotta così - conclude Donzelli - vogliamo il pugno duro contro occupazioni, baraccopoli e insediamenti abusivi".

