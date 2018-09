Start Cup Toscana 2018, a Firenze il campionato degli innovatori

Scade il primo ottobre il termine per partecipare alla selezione regionale della Start Cup Toscana 2018, una sfida tra idee innovative scaturite dalla ricerca nei settori della salute, delle tecnologie dell’informazione, della sostenibilità ambientale e della produzione industriale. La competizione organizzata dall’Università di Firenze, in collaborazione con gli altri atenei toscani, é realizzata con il contributo della Regione Toscana.

L’iniziativa rappresenta la prima tappa per approdare al “Premio Nazionale per l’Innovazione” e si propone di supportare le migliore iniziative imprenditoriali a elevato contenuto tecnologico.

Alla Start Cup Toscana 2018 possono partecipare soggetti che aspirano a costituire un’impresa, che l’hanno appena costituita o hanno da poco iniziato l’attività. Le candidature si possono presentare attraverso il portale di Start Cup Toscana. Il regolamento è online

I migliori piani d’impresa saranno selezionati per la cerimonia finale della Start Cup Toscana 2018, che si terrà il 30 ottobre 2018 presso l'Auditorium di Sant'Apollonia a Firenze. In quell’occasione, la giuria determinerà i vincitori del concorso che avranno l’opportunità di trasformare il progetto imprenditoriale in un’attività di impresa grazie ad attività formative, all’assistenza nella redazione del business plan e a premi in denaro.

Gli innovatori che si sono aggiudicati la fase regionale parteciperanno al “Premio Nazionale per l’Innovazione”, in programma a Verona il 29 e 30 novembre 2018.

