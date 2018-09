Nidi Scandicci, 183mila euro dalla Regione

Un contributo della Regione di 183.152,88 euro per i nidi e i centri gioco cittadini: con 113.827,42 euro vengono erogati 56 voucher per i posti bambino nelle strutture private convenzionate - a tutte le famiglie in lista d’attesa che ne hanno fatto richiesta e la cui domanda è stata ritenuta ammissibile - mentre 69.325,46 euro saranno utilizzati dall'Amministrazione Comunale come finanziamento a sostegno delle spese sostenute per il funzionamento dei servizi. I voucher saranno erogati a tutte le 56 famiglie le cui domande sono state ritenute ammissibili, su 60 richieste complessive ricevute dal Comune.

“Con i voucher finanziati dalla Regione Toscana diamo risposta a tutte le famiglie in lista d’attesa e con i figli nelle strutture private convenzionate, che hanno fatto richiesta e la cui domanda è risultata ammissibile – dice l’assessora alla Pubblica istruzione Diye Ndiaye – dopo che il Comune ha informato tutti gli interessati di questa opportunità, come peraltro abbiamo fatto anche negli anni scorsi. Il contributo di 183 mila euro dalla Regione Toscana ci è utile per offrire un servizio sempre più esteso e per avere una qualità sempre migliore, integrando l’investimento annuale di oltre 2 milioni e 500 mila euro del Comune nei servizi educativi per bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Ricordiamo inoltre che il Comune di Scandicci provvederà nelle prossime settimane al rimborso medio del 15 percento delle rette dei nidi e dei centri gioco dello scorso anno scolastico, per le famiglie di Scandicci che hanno avuto i figli iscritti nelle strutture sia pubbliche, sia private, sia convenzionate; questo rimborso è possibile grazie al contributo complessivo di oltre 253 mila euro ricevuto dal Governo Gentiloni come politica di sostegno alle famiglie con bambini agli asili nido”.

Il Comune di Scandicci ha ottenuto il contributo regionale che consentirà l'erogazione dei 56 voucher dopo aver partecipato al bando della Regione Toscana “Por Obietivo 'Ico' Fse Fse 2014 - 2020”, rivolto ai Comuni della Toscana per sostenere la gestione, diretta e indiretta, dei servizi educativi e per l'acquisto di posti bambino presso strutture educative accreditate.

I servizi educativi accreditati convenzionati con il Comune di Scandicci per l’acquisto posti sono: Alberomago, Dolcenido, Hakuna Matata, L’Oasi, La Pinetina, Lagodrago, Rossocanarino, Tre Piccoli Gufi.

