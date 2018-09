Paola Carmignani vince il premio Silloge al Pegasus città di Cattolica

Ancora un premio letterario per la poetessa Paola Carmignani, che si aggiudica il Primo Premio per Silloge al Pegasus Città di Cattolica 2018 con il libro 'L'azzurro dentro'. La 59enne altopascese d'adozione e lucchese di nascita, lavora nel settore cartario da 30 anni e, solo nel 2013, inizia a scrivere versi. Le sue poesie in pochi anni la portano a ottenere ben 115 riconoscimenti, in Toscana, Svizzera, Sicilia, Campania e non solo, tra premi, selezioni e podi.

La sua personale cifra stilistica indaga l'animo umano nella profondità delle sue emozioni [...]Bisbigli interiori di sospiri/calpestio di passi che avanzano,/refoli di vento che spazzano/le illusioni d’amore come foglie[...] (da Silenzio). Frammenti di vita vibrano nella ricercatezza dei versi e aprono al mondo l'intimo sentire, per poi richiudersi nel giardino privato della propria vita, come nei versi di 'Se' e de l''Incontro', che le è valso il premio letterario Leonardo, a Sovigliana, appena un anno fa (qui il link all'articolo).

