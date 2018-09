Le vie dei Medici all'Internet Festival di Pisa

All'Internet Festival, che si terrà dall'11 al 14 ottobre a Pisa, dal titolo 1N73LL1G3NZ@-Forme di futuro, si terrà il laboratorio Le vie dei Medici per gli itinerari medicei in Toscana, organizzato da Patrizia Vezzosi, Responsabile del Progetto omonimo, attivato presso l'Istituto Comprensivo di Vinci e recepito nella Proposta didattica del MuMeLoc di Cerreto Guidi e Mercè López direttrice e anima culturale di AEDEKA.

Preziosi gli interventi territoriali che i Medici hanno operato in Toscana e il laboratorio evidenzierà l’intelligenza strategica propria degli interventi-itinerari medicei, con specifico riferimento alle Ville Medicee. Una sintesi dei risultati fin qui raggiunti dal progetto è contenuta in "Le Vie dei Medici" Ed. Toscana Promozione Turistica 2017 pubblicato anche on line dalla Regione Toscana (Italiano e Inglese): https://www.visittuscany.com/export/shared/visittuscany/documenti/le-vie-dei-medici-in-toscana.pdf, https://www.visittuscany.com/export/shared/visittuscany/documenti/the-ways-of-the-medici-in-tuscany.pdf

Il Progetto Le Vie dei Medici è particolarmente significativo in vista del 2019 V Centenario della nascita di Cosimo I De’ Medici (1519-1574), primo Granduca di Toscana.

Tutte le notizie di Pisa