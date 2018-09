Lineapelle tra arte e novità, secondo giorno alla Fiera di Rho

Si torna a Lineapelle in questo autunno 2018: 1306 espositori, di cui 808 italiani, per l'evento dedicato al winter 2018-19. Come ogni anno, gonews.it segue da vicino la fiera della pelle con la Easy News Press Agency, in diretta da Milano. Interviste e contenuti esclusivi dal vivo, giorno dopo giorno, con la conduzione di Livia Presti. Lo speciale televisivo delle video-interviste che vi proponiamo andrà in onda in differita su Sky, canale 940, sabato 20 ottobre dalle 19 alle 20 e domenica 21 ottobre dalle 10 alle 11.

Interviste a Simone Remi del Consorzio Pelle al Vegetale, Cuoio di Toscana, Antonio Bertoncini della Emilio De Bernardi Srl, Bernardo Finco della Conceria Adelaide, Stefano Taglialagamba della Conceria Les Rives, Simone Nieri della Conceria Tessti e Montanelli, Franco Donati della D&Co, Filippo Lotti e Riccardo Luchini per la mostra Tanneries, Valerio Giuntoli della Pellami Lopel Empoli.

Simone Remi, presidente del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, una realtà toscana che unisce 22 concerie del comprensorio del cuoio fra Ponte a Egola e Santa Croce: "La novità è quella di fare cultura su un pellame antichissimo che però è attuale, di valorizzare un articolo pregiato che non è ancora pienamente conosciuto". Antonio Bertoncini, presidente del consorzio Cuoio di Toscana: "Abbiamo novità sui nuovi tipi di cuoio, per Pitti abbiamo fatto un evento creando la filiera della calzatura (concerie, solifici, calzaturifici e brand importanti), inoltre abbiamo premiato l’Istituto Polimoda con una collezione di scarpe esclusive, premiando gli studenti più meritevoli". Veniamo a Lineapelle: "In questa collezione presentiamo articoli in cuoio, rifiniti con la tecnica del plotter, e articoli ingrassati molto morbidi per le scarpe più esclusive".

Bernardo Finco della conceria Adelaide: "La collezione è sempre in ascesa per la sua qualità, colori bordeaux e blu puntano al futuro, mentre prima c'era stato il dominio del grigio. La pelle che trattiamo si propone con una bella trasparenza e una bella lucentezza ma non troppo". Angolo curiosità: perché questo nome per l'azienda? "È dedicato alla città australiana, perché a suo tempo là avevano avuto molto successo i nostri articoli".

Stefano Taglialagamba della conceria Les Rives propone articoli artigianali e unici, dalla pelle di montone conciato completamente a vegetale alla tintura in botte per sciarpe o borse, passando per ogni tipo di scarpe, mocassini, stivali e molto altro. I prodotti sono molto interessanti tra cui un tipo di pellame recuperato dal mare.

Spazio anche all'arte con Riccardo Lucchini, artista per la mostra Tanneries, opere frutto di una mostra fatta a maggio a Casa Concia a Ponte a Egola. Il curatore della mostra Filippo Lotti ha commentato: "Questo è il fiore all’occhiello delle attività produttive del comprensorio del Cuoio, abbiamo trovato molta disponibilità in Casaconcia e l’UNIC visto il grande successo l’ha voluta anche a Lineapelle".

Chiude Valerio Giuntoli, stilista e designer della Pellami Lopel Empoli: "Le novità di questa edizione di Lineapelle riguardano i colori fluo, i pellami fioriti (trattati con cere, lavati stone wash e anche tinti in capo), laminati molto aggressivi e un impatto forte".

Tutte le notizie di Zona del Cuoio