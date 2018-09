Corso per soccorritori alla Misericordia di Saline

La Misericordia di Saline apre ancora una volta le sue porte alla cittadinanza. Lo fa organizzando un corso per soccorritori di livello base ed avanzato in collaborazione con la centrale 118 Livorno-Pisa e la Federazione Toscana Misericordie. Obiettivo del corso è quello di formare dei soccorritori che possano iniziare a fare servizio sulle ambulanze dell'associazione, ma non solo: aperto a tutti, può partecipare anche chi vuole semplicemente imparare quelle nozioni di base sul primo soccorso che possono essere utili nella vita di tutti i giorni.

Il corso sarà tenuto dal gruppo formazione della Misericordia, con la preziosa collaborazione di alcuni professionisti dell'emergenza.

Le lezioni si terranno tutti i martedì e i giovedì alle ore 21:00 a partire dal 16 ottobre. Nella prima lezione sarà spiegata nel dettaglio tutta l'organizzazione del corso, ma chi volesse qualsiasi informazione può inviare una mail a misericordiasaline@ymail.com - contattare i seguenti numeri: 348 4818068 / 328 8880404 (anche tramite messaggio WhatsApp)

oppure rivolgersi nelle sedi della Misericordia di Saline, dove sono disponibili anche le domande di iscrizione.

Fonte: Misericordia di Saline

