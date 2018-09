Scuola di Arti Circensi Antitesi: comincia la nuova stagione

Finita la pausa estiva, lunedì 1 ottobre, riaprono le porte della Scuola di Arti Circensi nata dalla passione dell’Associazione Antitesi A.S.D. che da oltre 18 anni offre formazione sulle discipline del teatro-circo contemporaneo, contribuendo allo sviluppo della conoscenza di questo affascinante mondo e divenendo negli anni il centro formativo dedicato alle discipline circensi più grande della Toscana.

Dal lunedì al venerdì, la Scuola offre percorsi di formazione per tutte le fasce di età, da 4 a 99 anni, nelle sedi di Pisa e Vicopisano.

Antitesi propone un insegnamento non competitivo, stimolante e accessibile a tutti che attraverso un approccio ludico permette un apprendimento progressivo di differenti tecniche circensi, sviluppando immaginazione e creatività e valorizzando le capacità relazionali e di cooperazione e rafforzando la fiducia in sé stessi e negli altri.

Nei vari corsi le discipline circensi vengono approfondite in modo diverso a seconda della fascia d’età e della frequenza, sotto la guida esperta di insegnanti qualificati.

Gli allievi possono approcciarsi alle tecniche di acrobatica a terra (verticalismo, acrobalance, salti a terra), acrobatica aerea (tessuto, corda, trapezio, cerchio aereo), giocoleria (con palline, clave, diablo, hulahoop, piatti cinesi...) ed equilibrismo (camminare sui trampoli, sulla sfera, sul filo, sul monociclo), nonché affrontare elementi di improvvisazione teatrale e coreografia. Da quest’anno sarà presente Mix Circo adulti che fornirà una preparazione su un ampio ventaglio di discipline circensi tutte in un solo corso al venerdì! Non dimentichiamo poi i corsi della pausa pranzo, ottimi per chi lavora, deve destreggiarsi nel poco tempo a disposizione e vuole restare in forma con una disciplina diversa dal solito in un ambiente informale: flex’n’stretch e acrobatica aerea multilivello, il martedì e il mercoledì alle 13!

Oltre ai corsi ordinari, Antitesi offre la possibilità sia di workshop intensivi e di approfondimento riguardanti discipline specifiche, che vengono organizzati nei weekend durante tutto l’anno, sia di allenarsi liberamente. Da quest’anno il tempo dedicato all’allenamento libero raddoppia e si potrà effettuare sia il martedì che il giovedì nel primo pomeriggio: un modo per incontrarsi, principianti, amatori e professionisti, stare insieme e condividere la propria passione o il proprio percorso di lavoro.

Un vero e proprio inizio “col botto” per Antitesi Teatro Circo. Tante altre importanti novità sono in programma per quest’anno: progetti e collaborazioni con enti e associazioni nazionali e internazionali che verranno svelate a breve!

