Abbonamenti e card del Teatro del Popolo, le novità da Castelfiorentino

Al Teatro del Popolo di Castelfiorentino da oggi e fino a sabato 13 ottobre ci sarà la vendita dei nuovi abbonamenti della prosa e delle card.

Novità di quest’anno la Musicard e la Curiosity card, confermata la Card arcobaleno.

Card arcobaleno comprende gli spettacoli A testa in giù, Van Gogh, Razza di italiani, Il calzolaio di Ulisse e R.O.S.A. Costo 60€.

Musicard prevede un pacchetto di tre spettacoli: concerto Ort diretto da Salvatore Accardo; Recital lirico, Il Barbiere di Siviglia della Filarmonica Verdi. Costo 25€.

Curiosity card propone un carnet di cinque spettacoli: concerto Ort diretto da Salvatore Accardo; La semplicità ingannata di e con Marta Cuscunà; Il re anarchico e i fuorilegge di Versailles con Paolo Rossi; In nome del padre con Mario Perrotta; il musical Kiss me Kate. Costo 50€.

Si potranno sottoscrivere gli abbonamenti alla stagione di prosa, musica e teatro ragazzi presso la biglietteria del teatro (piazza Gramsci 80, Castelfiorentino, tel. 0571 633482), con queste modalità: da oggi, sabato 29 settembre, sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti per la prosa e Card arcobaleno, Musicard e Curiosity card. La biglietteria sarà aperta sabato 29 settembre e sabato 6 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, martedì 2 ottobre, giovedì 4 ottobre, martedì 9 ottobre e giovedì 11 ottobre dalle 17.00 alle 19.00.

La prevendita dei biglietti per i singoli spettacoli è prevista a partire da sabato 13 ottobre presso la biglietteria del teatro (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00) e continuerà tutti i martedì e giovedì (ore 17.00-19.00) e il sabato ( ore 9.30-12.30 e 16.00-19.00).

Diritti di prevendita 1€.

La prevendita sarà effettuata, oltre che alla biglietteria del teatro, anche presso Giallo Mare Minimal Teatro (via Paolo Veronese 10- Empoli tel 0571/81629-83758) dal lunedì al venerdì orario 9-13 e 14-18 e aperture su appuntamento. Diritti di prevendita 1€.

Invariati i prezzi degli abbonamenti della prosa: platea e palchi 6/11 1° e 2° ordine € 120, ridotti € 108; abbonamenti rimanenti palchi 1° 2° e palchi 3° ordine € 108, ridotti € 96. Anche per i biglietti è stato mantenuto lo stesso prezzo della passata stagione: platea e palchi 6/11 1° e 2° ordine € 20, ridotti € 18; rimanenti palchi 1° 2° e palchi 3° ordine € 18, ridotti € 16; loggione € 8. 1 € per il diritto di prevendita.

Per la sezione Lirica e musica: concerto Ort con Accardo biglietto posto unico 18€, ridotto soci Coop 15€, loggione 8€. Recital lirico biglietto posto unico 15€, ridotto soci Coop 12€, loggione 8€. Concerto coro e orchestra del Maggio musicale ingresso gratuito. Filarmonica G.Verdi 8€; concerti jazz biglietto posto unico 18€, ridotto soci Coop 15€, loggione 10€. Concerto al mattino per le scuole 1€. Concerto di Capodanno 5€.

Le rassegne: Tra musica e parole posto unico 15€, loggione 8€; La nostra storia/Teatro civile posto unico 10€, loggione 8€; Made in Toscana posto unico 10€, loggione 8€; Castelfiorentino in scena posto unico 8€; festival Arte comica posto unico 10€, loggione 8€.

Su il sipario biglietto singolo spettacolo 5€, abbonamento a sei spettacoli 22€, riduzione soci Coop 20€; per Stasera pago io! posto unico per i bambini 5€, adulti con fantassegno (contrassegno gratuito).

Speciale san Silvestro platea e palchi 6/11 1°e2° ordine 30€; rimanenti palchi 1°e 2° ordine e palchi 3° ordine 26€; loggione 12€.

Per i giovani under 30 in possesso della Carta giovani sconti del 10% su tutti i biglietti.

Per gli studenti delle università in possesso della carta “Studente della Toscana” biglietto ridotto 8€. Riduzioni riservate agli under 30 con “Biglietto futuro”.

Gli studenti delle scuole superiori di Castelfiorentino avranno un biglietto omaggio ogni 4 acquistati

Sono previste riduzioni per i soci Coop per le rassegne Su il sipario (domenicali), La nostra storia Teatro civile, Made in Toscana, Castelfiorentino in scena, festiva Arte comica e i concerti jazz.

Riduzioni riservate agli under 26 e gli over 65 anni, a portatori di handicap o a soggetti con invalidità riconosciute. Per ottenere la riduzione occorre presentare opportuna documentazione.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Per le rassegne Made in Toscana e La nostra storia-Teatro civile si conferma l’ingresso gratuito per disoccupati, lavoratori cassaintegrati e in mobilità. Il biglietto gratuito verrà consegnato dietro presentazione della certificazione rilasciata dal centro per l'impiego di Castelfiorentino.

Il programma della stagione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.teatrocastelfiorentino.it e sulla pagina Facebook Teatro Del Popolo Castelfiorentino.

Per informazioni Teatro del Popolo 0571 633482 e Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629-83758, info@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro

