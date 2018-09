Firenze Tennis Cup: sorteggiato il tabellone principale

E’ stato sorteggiato il tabellone principale del torneo ATP Challenger Firenze Tennis Cup Trofeo Toscana Aeroporti (64.000 euro, terra battuta). Lorenzo Sonego è la testa di serie numero 1 ed esordirà contro il 23enne francese Johan Tatlot, già numero 5 del mondo juniores nel 2014 ma che fino adesso non ha ancora sfondato il muro dei primi 200 giocatori ATP.

La prima parte di tabellone è ricca di nomi importanti, come quello di Luca Vanni (oggi impegnato nelle semifinali del torneo ATP Challenger di Orleans) che esordirà contro il belga Arthur De Greef e Tommy Robredo, l’ex numero 5 ATP, opposto all’azzurro Salvatore Caruso. Chiude il primo quarto di tabellone quello che si preannuncia come il big match del primo turno, il derby tra Stefano Travaglia e Filippo Baldi.

Travaglia, 27 anni, è stato fermo quasi due stagioni per un grave infortunio al polso e sta disperatamente cercando di entrare nei primi 100 del mondo, traguardo sfiorato in più circostanze. Quest’anno si è qualificato a Wimbledon e US Open, mentre Baldi, 22 anni, è esploso agli Internazionali d’Italia dove ha superato le qualificazioni battendo due top 100 mondiali. Un match da non perdere.

Il secondo quarto di main draw vede come favorito Pablo Andujar, vincitore di quattro tornei ATP in carriera, l’ultimo quest’anno a Marrakech ma anche spesso fermato dagli infortuni. Negli ottavi sarebbe possibile un incrocio con Simone Bolelli, atteso all’esordio da un altro derby, contro Lorenzo Giustino.

Nella parte bassa, la testa di serie numero 2 è lo spagnolo Roberto Carballes Baena, come Sonego anche lui top 100 ATP, che dovrà fare molta attenzione all’argentino Marco Trungelliti, che quest’anno sta facendo molto bene, al punto da aver raggiunto una semifinale ATP a Umago. Tuttavia, le speranze azzurre sono legate a Gianluigi Quinzi, ex campione di Wimbledon juniores, testa di serie numero 8, che deve affrontare un primo turno per niente facile contro l’ottimo slovacco Andrej Martin.

Gli altri azzurri impegnati sono Alessandro Giannessi contro Filip Horansky e le quattro wild card: Enrico Dalla Valle contro Gimeno-Traver (testa di serie numero 7), Giovanni Fonio contro Sergio Gutierrez-Ferrol, Julian Ocleppo (figlio dell’ex davisman Gianni) proprio contro Trungelliti e Andrea Pellegrino che attende un giocatore proveniente dalle qualificazioni

Nella giornata di domani, domenica 30 settembre, si giocherà il secondo turno del torneo di qualificazione che terminerà lunedì, quando si disputeranno anche i primi match del tabellone principale.

Fonte: Ufficio Stampa

