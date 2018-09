Rossi: "Su Bekaert abbiamo diritto morale e dovere di chiamare in causa Pirelli"

"Sulla questione Bekaert abbiamo il dovere morale e il diritto di chiamare in causa anche la Pirelli, perché dia una mano a trovare una soluzione a uno stabilimento che ha fatto la sua ricchezza e che è stato venduto con la promessa che sarebbe continuata l'attività produttiva". Così il presidente della Toscana Enrico Rossi ha commentato la firma del decreto Genova in cui è contenuto il ripristino della cassa integrazione per cessazione. Rossi, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti al festival 'Firenze libro aperto' in occasione dell'arrivo della Ciclostaffetta per Regeni, ha detto: "Sembra che il decreto sia stato pubblicato, ora lo leggeremo. Un anno di tempo significa lavorare per trovare delle soluzioni. In questo senso apprezzo quello che il governo ha fatto".

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Firenze